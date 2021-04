Κοινωνία

Κλοπή από θυρίδες: ποιες απαντήσεις αναζητούν οι Αρχές (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πλευρά των θυμάτων ζητεί να επεκταθεί η έρευνα στις τηλεφωνικές συνομιλίες του κατηγορούμενου, πριν από το καλοκαίρι.

Της Λίας Κοντοπούλου

Την ώρα που οι διωκτικές Aρχές αναζητούν πού μπορεί να βρίσκονται τα κλοπιμαία των θυρίδων, πλήθος ερωτημάτων απασχολούν την ανακριτική ερευνα σχετικά με το πότε και πώς έγινε η κλοπή - μαμούθ:

Ο 58χρονος φερόμενος ως δράστης είχε συνεργούς;

Οι διαρρήξεις έγιναν μέσα σε μία ημέρα ή χρειάστηκε περισσότερος χρόνος;

Γνώριζε το περιεχόμενο των συγκεκριμένων θυρίδων που βρέθηκαν παραβιασμένες;

Γνώριζε ότι η μισθώτρια της πέμπτης θυρίδας που προσπάθησε να διαρρήξει είχε πεθάνει και γιατί δεν κατάφερε τελικά να την ανοίξει;

"Είναι αρκετά ύποπτο ότι ανήκε σε γυναίκα που έχει πεθάνει πριν από τρία χρόνια και είναι πιθανό αυτός που αποπειράθηκε να την παραβιάσει να γνώριζε ότι δεν θα αναζητήσει το περιεχόμενο της θυρίδας για πολύ καιρό ακόμα", επισημαίνει ο Γιάννης Μαρακάκης, δικηγόρος θύματος.



Η μισθώτρια μίας εκ των τεσσάρων θυρίδων γνώριζε εξ όψεως τον 58χρονο, καθώς ήταν πελάτισσα στο κεντρο αισθητικής της συζύγου του. Ήταν τυχαίο ότι ανοίχτηκε η θυρίδα της ή με κάποιον τρόπο ο κατηγορούμενος είχε συλλέξει σχετικές πληροφορίες;

"Τον 58χρονο τον γνωρίζω. Δεν έχουμε κάποια προσωπική σχέση, αλλά πριν από τρία χρόνια ήμουν πελάτισσα στο κομμωτήριο της συζύγου του. Όταν πήγαινα εκεί, ο 58χρονος περιφερόταν εντός του καταστήματος και συνήθως καθόταν σε ένα τραπεζάκι απέναντι από το ταμείο. Όταν πήγαινα στο κατάστημα είχαμε μια τυπική καλημέρα, χωρίς να έχουμε γνωριστεί ουδέποτε περισσότερο. Έχω να τον δω τρία χρόνια από τότε που έπαψα να πηγαίνω στο συγκεκριμένο κομμωτήριο".



Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του 58χρονου ξεκινά από τις 16 Οκτωβρίου 2020, ένα μήνα πριν την αποκάλυψη της κλοπής, καθώς εκείνη την ημέρα είχε επισκεφτεί κλειδαράς το χώρο των θυρίδων και δεν είχε διαπιστώσει τίποτα το περίεργο. Η πλευρά των θυμάτων εκτιμά πως θα έπρεπε η έρευνα να επεκταθεί χρονικά αρκετούς μήνες πίσω.



"Εάν υπήρχε κάποια προπαρασκευαστική ενέργεια θα είχε γίνει προ της διάρρηξης ποτέ δεν γίνεται χωρίς να έχει υπάρξει επικοινωνία κλπ", προσθέτει ο κ. Μαρακάκης.



Η πλευρά του κατηγορούμενου επιμένει στον ισχυρισμό ότι έγινε μεταφορά dna και πως το μείγμα του γενετικού υλικού μπορεί να διατηρηθεί για πολύ μεγάλο διάστημα σε κλειστούς χώρους.