Κοινωνία

Έγκλημα στην Ομόνοια: Tι λέει στον ΑΝΤ1 η σύζυγος του θύματος που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο εδώλιο για τρίτη φορά, ο άνθρωπος που κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός, στον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου, ενός άνδρα σε εστιατόριο.



Στo εδώλιο θα καθίσει για τρίτη φορά, ο άνθρωπος που κατηγορείται ως ηθικός αυτουργός, στον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου, άνδρα σε εστιατόριο στην Ομόνοια το 2013.

Στον ΑΝΤ1 μίλησε η σύζυγος, του αδικοχαμένου Αναστασίου Ντούπη και ζητά να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον θάνατο του συζύγου της.

Ο 28χρονος, είχε βρεθεί στο εστιατόριο μαζί με φίλη του που διεκδικούσε δεδουλευμένα από τον ιδιοκτήτη. Σύμφωνα με την κ. Ντούτη όμως ο υπεύθυνος της επιχείρησης αρνήθηκε το χρέος και ειδοποίησε τον Τσετσένο, ο οποίος επιτέθηκε στον 28χρονο.



Ο δράστης, καταδικάστηκε πρωτόδικα σε 20 χρόνια κάθειρξη, ποινή που στο Εφετείο μειώθηκε στα 12 χρόνια. Στο ίδιο Δικαστήριο, ο ηθικός αυτουργός τιμωρήθηκε με ποινή 10ετούς κάθειρξης. Προσέφυγε όμως στο Ανώτατο Δικαστήριο -- και η νέα δίκη του, έχει οριστεί για τον Απρίλιο.



«Η ζωή μου έκτοτε άλλαξε πολύ, τίποτα δεν είναι ίδιο χωρίς τον σύζυγο μου και για μένα και για τη κόρη μου», είπε στον ΑΝΤ1 η Γεωργία Δρόλα - Ντούπη.



Εκτός από το Ποινικό σκέλος της υπόθεσης, η σύζυγος του θύματος έχει προσφύγει και στα Αστικά Δικαστήρια, διεκδικώντας αποζημίωση.