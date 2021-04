Κοινωνία

Self test: Αντίστροφη μέτρηση για την διάθεσή τους από τα φαρμακεία

Εν αναμονή ανακοινώσεων για το τρόπο διανομής τους. Βήμα βήμα η διαδικασία για την χρήση του self test.

Αντιστροφή μέτρηση για τη διάθεση 10 εκατομμυρίων δωρεάν self test από τα φαρμακεία, καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να ξεκινήσει η διάθεση τους, ενώ θα προηγηθεί ενημερωτική καμπάνια για τον τρόπο χρήσης τους.

«Έχουμε ζητήσει να πάρουμε όλοι μια συγκεκριμένη ποσότητα self test και να παραγγέλνουμε καινούργια αν χρειαστεί και να μην ανοίξουν όλοι το AMKA, αλλά με προτεραιότητα», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης Διονύσιος Ευγενίδης.

Οι ανακοινώσεις για το τρόπο διανομής και τη χρήση των self test αναμένονται την Παρασκευή.

Οι πρώτες δόσεις αναμένεται να διατεθούν κατά προτεραιότητα στα σχολεία, σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, με στόχο να ανοίξουν στις 12 του μηνός. Τα self test αναμένεται να είναι υποχρεωτικά σε εργαζομένους στο λιανεμπόριο, στην εστίαση, τον τουρισμό, την μεταποίηση, στις μεταφορές, στις εκπαιδευτικές μονάδες, στους δικαστικούς λειτουργούς και δικαστικούς υπαλλήλους.

Κάθε πολίτης θα δικαιούται έως 4 δωρεάν rapid test το μήνα, ενώ αναμένεται και η λειτουργία της πλατφόρμας selftesting.gov.gr, στην οποία θα μπορεί να δηλώνεται ενδεχόμενο θετικό αποτέλεσμα.

Κατά την σημερινή ενημέρωση η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη τόνισε ότι «μετά από εισηγήσεις των ειδικών αποφασίσαμε να αξιοποιήσουμε τη δυνατότητα που δίνει η τεχνολογία για τα self test, ως συμπληρωματικό όπλο στη στρατηγική μας. Σε αντίθεση μάλιστα με άλλες χώρες που ήδη τα διαθέτουν στην αγορά, η κυβέρνηση αποφάσισε να δίνονται δωρεάν τέσσερα self test τον μήνα σε κάθε πολίτη. Διενεργήθηκε με απόλυτη διαφάνεια ο διαγωνισμός για την προμήθειά τους, υπέβαλαν προσφορές 31 εταιρείες και ο φάκελος κατατέθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προσυμβατικό έλεγχο».

Όπως τόνισε η κυρία Πελώνη: «η διάθεσή τους από τα φαρμακεία αναμένεται να ξεκινήσει από την ερχόμενη εβδομάδα. Η τροφοδοσία των φαρμακείων θα γίνει σταδιακά με βάση τη ροή των προμηθειών. Κατά προτεραιότητα θα μπορούν να τα παραλαμβάνουν από τα φαρμακεία οι μαθητές κάτω των 18 ετών και οι εκπαιδευτικοί. Τα self test είναι βασικό εργαλείο για να μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν τα σχολεία. Το συνολικό σχέδιο που αφορά το πλαίσιο για τα self test θα ανακοινωθεί αύριο».

Πώς γίνεται το self test

Καθαρίστε την επιφάνεια που θα ανοίξετε το τεστ. Διαβάστε καλά τις οδηγίες. Πλύντε τα χέρια σας καλά με σαπούνι και νερό ή αντισηπτικό. Ανοίξτε την ειδική συσκευασία, μην αγγίξετε τη μαλακή περιοχή με τα χέρια σας, ούτε να την ακουμπήσετε πουθενά. Βάλτε τη μαλακή πλευρά μέσα στο ρουθούνι σας, μέχρι να αισθανθείτε αντίσταση. Περιστρέψετε αργά τη μπατονέτα και τρίψτε ελαφρά στα τοιχώματα, αρκετές φορές. Επαναλάβετε και στο άλλο ρουθούνι, με τον ίδιο τρόπο. Στη συνέχεια, αναμειγνύετε το δείγμα με το υγρό που παρέχεται στο κιτ και αναμένετε το αποτέλεσμα. Βάλτε το χρησιμοποιημένο τεστ στην ειδική σακούλα που βρίσκετε μέσα στη συσκευασία, ακολουθήστε τη διαδικασία απόρριψης όπως αυτή περιγράφεται στο κουτί.

