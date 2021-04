Κοινωνία

Πολυήμερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Φάληρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων, λόγω υλοποίησης του έργου ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου.

Στο πλαίσιο του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΑΛΗΡΙΚΟΥ ΟΡΜΟΥ (ΦΑΣΗ Α’)» θα πραγματοποιηθεί πλήρης διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ι. Φιξ, στο τμήμα της από το ύψος της συμβολής της με την οδό Αιόλου έως τη συμβολή της με την Παλαιά Λ. Ποσειδώνος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Η διακοπή θα πραγματοποιηθεί από αύριο Παρασκευή 2/04/2021 και ώρα 11:00 π.μ. και θα διαρκέσει για 30 ημέρες.

Με αφορμή τη σχετική απόφαση ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης ζητά την κατανόηση των οδηγών και επισημαίνει: «Ένα σημαντικό και εμβληματικό έργο το οποίο αλλάζει το παραλιακό μέτωπο βρίσκεται στην τελική ευθεία ολοκλήρωσης της Πρώτης Φάσης του. Εργαζόμαστε προκειμένου να μην χαθεί ούτε μία μέρα και να προχωρήσουμε άμεσα στην υλοποίηση και της Β’ Φάσης. Ζητάμε την κατανόηση των πολιτών και απευθύνουμε έκκληση προς τους οδηγούς να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων οργάνων καθώς και τη σχετική σήμανση για τις παρακαμπτήριες οδούς για τη διευκόλυνσή τους».

Όλη τη διάρκεια των κυκλοφοριακών παρεμβάσεων θα υπάρχει ενημέρωση από τις φωτεινές πινακίδες Matrix και από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας για τις εναλλακτικές διαδρομές που θα χρειαστεί να ακολουθούν οι πολίτες.

Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων

Κατά τη διάρκεια της εν λόγω διακοπής η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τα εξής εναλλακτικά δρομολόγια:

Τα οχήματα που κινούνται στο οδικό δίκτυο του Δήμου Π. Φαλήρου, με κατεύθυνση προς την Παλαιά Λ. Ποσειδώνος θα εκτρέπονται στο ύψος της οδού Αιόλου - δεξιά Ζησιμοπούλου – δεξιά Καλυψούς - αριστερά Λ. Αμφιθέας - Λάμπρου Κατσώνη – Επαμεινώνδα, ή εναλλακτικά θα εκτρέπονται στο ύψος της οδού Πλειάδων - Αιόλου - δεξιά Ζησιμοπούλου – δεξιά Καλυψούς - αριστερά Λ. Αμφιθέας - Λάμπρου Κατσώνη - Επαμεινώνδα.

Τα οχήματα που κινούνται επί της Παλαιάς Λ. Ποσειδώνος, με κατεύθυνση προς το οδικό δίκτυο του Δήμου Π. Φαλήρου – Γλυφάδας θα κινούνται αριστερά στην οδό Επαμεινώνδα – Λ. Κατσώνη - Λ. Αμφιθέας – δεξιά Άρεως – δεξιά Ναϊάδων.

Τα οχήματα που κινούνται επί της Παλαιάς Λ. Ποσειδώνος, με κατεύθυνση προς το οδικό δίκτυο του Δήμου Αθηναίων – Ν. Σμύρνης θα κινούνται αριστερά στην οδό Επαμεινώνδα – Λ. Κατσώνη – δεξιά Ταγμ. Πλέσσα – αριστερά Δοϊράνης - δεξιά Σπάρτης – δεξιά Ν. Πλαστήρα – δεξιά Μεγ. Αλεξάνδρου – Λ. Συγγρού.