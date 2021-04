Αθλητικά

Miami Open: Ο Τσιτσιπάς αδίκησε τον εαυτό του

Παιχνίδι που ήταν στα μέτρα του έχασε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Το "εμπόδιο" του Πολωνού Χούμπερτ Χούρκατς αποδείχθηκε αξεπέραστο για τον Στέφανο Τσιτσιπά, με τον 24χρονο Πολωνό να επικρατεί 2-1 σετ με ανατροπή και να παίρνει την πρόκριση για τα ημιτελικά του Miami Open.

Ο Έλληνας πρωταθλητής προηγήθηκε κατακτώντας εύκολα το πρώτο σετ με 6-2, αλλά στη συνέχεια η απόδοσή του έπεσε ανεξήγητα, με αποτέλεσμα ο αντίπαλός του να ισοφαρίσει κατακτώντας το δεύτερο σετ με 6-3 κι εν τέλει να φτάσει στη νίκη κερδίζοντας και το τρίτο, με 6-4.

Καθοριστικό σημείο ήταν το ξεκίνημα του δεύτερου σετ, όταν ο Τσιτσιπάς προηγήθηκε με μπρέικ 2-0 και 40-15 στο σερβίς του Χούρκατς, αλλά αντί να προηγηθεί 3-0 δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες του και στο τέλος το πλήρωσε.

Ο Πολωνός μείωσε, ο Τσιτσιπάς αρχικά εκνευρίστηκε κι άρχισε τα λάθη, με αποτέλεσμα να γνωρίσει μια αναπάντεχη, σε σχέση με το ξεκίνημά του στον αγώνα, ήττα.