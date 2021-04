Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Άνοιξε η πλατφόρμα για τα άτομα 65- 69 ετών

Αναλυτικά οι ηλιακές ομάδες και κατηγορίες που μπορούν να εμβολιαστούν μέχρι σήμερα.

Άνοιξε σήμερα, 2 Απριλίου, η πλατφόρμα των ραντεβού για εμβολιασμό κατά της covid-19 για την ηλικιακή ομάδα των 65-69. Επίσης, ενεργοποιείται η διαδικασία ειδοποίησης των εκπαιδευτικών, μέσω της Ομάδας Συντονισμού Εμβολιασμών, για την αναπλήρωση αδιάθετων δόσεων εμβολίων στα αντίστοιχα εμβολιαστικά κέντρα.

Σημειώνεται ότι τώρα εμβολιάζονται πολίτες από 60 έως 64 ετών, άνω των 70 ετών, πολίτες με νοσήματα πολύ υψηλού κινδύνου και εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας.

Υπενθυμίζεται ότι η σειρά προτεραιοποίησης των ομάδων του πληθυσμού για εμβολιασμό κατά της Covid-19 διαμορφώνεται σε εννέα επιμέρους κατηγορίες:

1α. Υγειονομικοί και προσωπικό κοινωνικών υπηρεσιών

β. Ασθενείς και προσωπικό σε θεραπευτήρια χρονίως πασχόντων, κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης, κε?ντρα κοινωνικη?ς προ?νοιας, κε?ντρα διημε?ρευσης και ημερη?σιας φροντι?δας

γ. Εκπαιδευτικοι?, προσωπικο? και μαθητές (ηλικίας 16 ετών και άνω) ειδικω?ν σχολει?ων και κε?ντρων δημιουργικη?ς απασχο?λησης παιδιω?ν με αναπηρι?α

δ. 'Ατομα, που έρχονται σε επαφη? με ζω?α, που μπορει? να φέρουν μεταλλαγμένα στελέχη του ιου? SARS-CoV-2

ε. Άτομα σημαντικά για τη διασφάλιση της λειτουργίας και της συνέχειας του κράτους

2.Άτομα ηλικίας 85 ετών και άνω

3.Άτομα ηλικίας 80 ετών και άνω

4.Άτομα ηλικίας 75 ετών και άνω

5 α. Άτομα με υποκείμενα νοσήματα υψηλού κινδύνου(ανεξαρτήτως ηλικίας)

β. Άτομα ηλικίας 70 ετών και άνω

6. Άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω

7 α. Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω

β. Άτομα ηλικίας 18-59 ετών με υποκείμενα νοσήματα αυξημένου κινδύνου

8 α. Εκπαιδευτικοί ηλικίας έως 59 ετών Πρωτοβα?θμιας, Δευτεροβα?θμιας και Τριτοβα?θμιας εκπαι?δευσης και εργαζο?μενοι σε Βρεφονηπιακου?ς Σταθμου?ς

β. Προσωπικό υπηρεσιών κρίσιμων τομέων της κρατικής λειτουργίας

γ. Άτομα ηλικίας 18-59 ετών που διαμένουν σε δομές ομαδικής διαβίωσης με μεγάλο συγχρωτισμό

9. Α?τομα 18-59 ετω?ν χωρι?ς υποκει?μενα νοση?ματα (προτεραιο?τητα βα?σει ηλικι?ας: 55-59 ετω?ν, κατο?πιν 50- 54 ετω?ν, 45-49 ετω?ν κ.ο.κ.)

