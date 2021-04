Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: εφημερία για “γερά νεύρα” στο Τζάνειο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυξητική και πάλι η τάση των εισαγωγών. Αποκλειστικές εικόνες από το Τζάνειο.

Τουλάχιστον 50 εισαγωγές επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορονοϊού έγιναν τη νύχτα, κατά τη διάρκεια της εφημερίας του Τζάνειο Νοσοκομείου, όπου πλέον δεν υπάρχει καμία κενή κλίνη ΜΕΘ.

Στις εικόνες που μετέδωσε αποκλειστικά η εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα», φαίνονται ασθενείς με οξυγόνο στους διαδρόμους του νοσοκομείου.

Χαρακτηριστικό είναι ότι όπως φαίνεται στη φωτογραφία από το βιβλίο εισαγωγών, αυτές γίνονται με διάστημα μερικών λεπτών μεταξύ τους.

Πάντως, να σημειωθεί ότι μόνο χθες έγιναν 635 εισαγωγές ασθενών με κορονοϊό.

Διαβάστε επίσης: