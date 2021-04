Κόσμος

Φάουτσι: Ίσως οι ΗΠΑ να μην χρειαστούν το εμβόλιο της AstraZeneca

Ο επικεφαλής επιδημιολόγος, υπεύθυνος για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού στις ΗΠΑ για το εμβόλιο της AstraZeneca.

Οι ΗΠΑ μπορεί να μη χρειαστούν το εμβόλιο της AstraZeneca για τον νέο κορονοϊό, ακόμη κι αν εξασφαλίσει έγκριση από τον αρμόδιο εποπτικό φορέα, δήλωσε χθες Πέμπτη στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ο Δρ. Άνθονι Φάουτσι, σύμβουλος της προεδρίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας και κορυφαίος αμερικανός επιδημιολόγος.

Το εμβόλιο αυτό, που αναπτύχθηκε από την αγγλοσουηδική φαρμακευτική βιομηχανία και το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, μολονότι αρχικά θεωρείτο πως θα είχε καθοριστική συμβολή στην αντιμετώπιση της πανδημίας, έχουν επισκιάσει πολλά ερωτήματα από τα τέλη της περασμένης χρονιάς, ειδικά για τις πιθανές παρενέργειές του, παρότι η χρήση του έχει εγκριθεί από δεκάδες χώρες, στις οποίες μέχρι σήμερα δεν συμπεριλαμβάνονται οι ΗΠΑ.

Ο Δρ. Φάουτσι, διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Νόσων, έκρινε ότι η Ουάσινγκτον έχει εξασφαλίσει επαρκή αριθμό δόσεων εμβολίων χάρη τα συμβόλαια που έχει υπογράψει με άλλες φαρμακευτικές εταιρείες ώστε να ανοσοποιηθεί όλος ο αμερικανικός πληθυσμός, πιθανόν ακόμη και για αναμνηστικές δόσεις το φθινόπωρο.

Ερωτηθείς εάν οι ΗΠΑ θα αξιοποιήσουν τις δόσεις του προϊόντος της AstraZeneca που έχουν σε απόθεμα, απάντησε «αυτό είναι ακόμη στον αέρα. Η γενική αίσθησή μου είναι πως με βάση τα συμβόλαια που έχουμε υπογράψει με διάφορες εταιρείες, θα έχουμε αρκετά για να καλύψουμε όλες μας τις ανάγκες χωρίς να καταφύγουμε στη (χρήση του εμβολίου της) AstraZeneca».

Τον Μάρτιο, αρκετές κυβερνήσεις ανέστειλαν τον εμβολιασμό με το προϊόν της AstraZeneca καθώς υπήρξαν αναφορές για σπάνια αλλά σοβαρά περιστατικά θρομβώσεων και θρομβοεμβολικά επεισόδια μετά τη χρήση του.

Επίσης τον περασμένα μήνα, ο αμερικανικός ομοσπονδιακός οργανισμός φαρμάκων ανέφερε πως η εταιρεία δημοσιοποίησε παρωχημένα και ατελή δεδομένα για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου. Μερικά εικοσιτετράωρα αργότερα η AstraZeneca δημοσιοποίησε νεότερα δεδομένα κλινικής δοκιμής που έδειχναν ελαφρά χαμηλότερη, πάντως ακόμη υψηλή, αποτελεσματικότητα του προϊόντος της.

Σύμφωνα με τον Δρ. Φάουτσι, με την ποσότητα των δόσεων που αναμένεται να παραδοθούν στις ΗΠΑ «από την Johnson & Johnson, τη Novavax και τη Moderna, αν υπογράψουμε συμβόλαια για επιπλέον ποσότητες» είναι πολύ πιθανό «πως θα μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας για όσες αναμνηστικές δόσεις χρειαστούν, αλλά αυτό δεν μπορώ να το πω με απόλυτη σιγουριά» ακόμη.

