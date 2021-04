Υγεία - Περιβάλλον

Σκουτέλης στον ΑΝΤ1: Ας αναλογιστεί κανείς, πού θα νοσηλευτεί αν αρρωστήσει;

Ο Αθανάσιος Σκουτέλης και ο καθηγητής Εμμανουήλ Σμυρνάκης μιλούν για τον κορονοϊό, τα μέτρα και το εμβόλιο.

Για τα νέα μέτρα και τον εμβολιασμό μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο καθηγητής Αθανάσιος Σκουτέλης.

«Ο κόσμος τρελάθηκε με όσα ακούει και κακώς αποφάσισε ότι δε χρειάζεται να ακολουθεί τα μέτρα», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο καθηγητής και εξηγώντας έκανε λόγο για «ενδοπαρεΐστικη» κι όχι ενδοοικογενειακή μετάδοση».

Χαρακτήρισε «αναπάντεχη» την επιτυχία στη διαδικασία εμβολιασμών, αλλά και την προσέλευση του κόσμου που πήγε να κάνει το εμβόλιο της AstraZeneca, «ακούγοντας τους ειδικούς».

Διευκρίνισε ότι είναι άλλο τα περιστατικά θρομβώσεων, που είναι συχνά σε κάθε εμβολιασμό κι άλλο αυτά της θρομβοπενίας.

Τέλος, αναφερόμενος στην ισχύ των νέων μέτρων, είπε πως «προσπαθούμε και πρέπει να κάνουμε ένα βήμα μπροστά, όμως ο καθένας ας αναλογιστεί πού θα νοσηλευτεί αν αρρωστήσει».

Σε παρέμβασή του επίσης στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ο καθηγητής Σμυρνάκης και μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, είπε σχετικά με το εμβόλιο της AstraZeneca ότι, «εξετάζονται τα περιστατικά στη χώρα μας».

«Εμάς πιο πολύ μας ενδιαφέρει η ασφάλεια των ανθρώπων», είπε κάνοντας λόγο για «ξεκάθαρο μήνυμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, που λέει ότι τα οφέλη είναι περισσότερα από τους κινδύνους».

«Τα στοιχεία μέχρι τώρα δε δείχνουν ότι είχαν προηγούμενο ιστορικό θρομβώσεων», σημείωσε εξηγώντας ότι, ο θάνατος της γυναίκας στο Ίλιον είναι το μόνο περιστατικό που εξετάζεται.

Θέλοντας, τέλος, να τονίσει τη σημασία του εμβολιασμού είπε πως «αυτοί που μπαίνουν τώρα στο νοσοκομείο είναι οι ηλικιωμένοι που φοβήθηκαν να εμβολιαστούν».

