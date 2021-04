Life

“The 2Night Show”: Ο Πάρις Θωμόπουλος για τον γκέι ρόλο του στρατιωτικού (βίντεο)

Ο ταλαντούχος ηθοποιός μιλάει για πρώτη φορά για τους διάσημους γονείς του, την σύζύγό του και τον μονάκριβο γιο του.

Το βράδυ της Πέμπτης Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε στο «The 2Night Show» τον ταλαντούχο ηθοποιό Πάρι Θωμόπουλο, ο οποίος μίλησε για το ντεμπούτο του στην τηλεόραση με τη συμμετοχή του στην «Τούρτα Της Μαμάς», που προβάλλεται στην ΕΡΤ.

Αναφέρθηκε στον ρόλο του στρατιωτικού ομοφυλόφιλου που υποδύεται στη σειρά, αποκαλύπτοντας τη σοβαρότητα και τον σεβασμό με τον οποίο τον αντιμετωπίζει.

Πόσα κιλά έχει πάρει από το πρώτο γύρισμα και γιατί ο Αλέξανδρος Ρήγας τον πιέζει να τρώει συνέχεια; Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη μητέρα του, τη γνωστή κιθαρίστρια Στέλλα Κυπραίου, αλλά και στον πατέρα του τον γνωστό τραγουδιστή Γιάννη Θωμόπουλο.

Επίσης, μίλησε για τις σπουδές του στη μουσική και το κλαρινέτο, καθώς και για τις συνεργασίες με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του μουσικού πενταγράμμου. Τέλος, αναφέρρθηκε στην αγαπημένη του σύζυγο, Αλεξάνδρα και τον μονάκριβο γιο του, που ήρθε στη ζωή πριν από μερικούς μήνες.





