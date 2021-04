Life

Ηλίας Βρεττός στο “The 2Night Show”: Το ατύχημα και το πτυχίο από την ΑΣΟΕΕ (βίντεο)

Ο αγαπημένος τραγουδιστής μιλά για το ατύχημα πουτο άλλαξε την ζωή, πως κατάφερε να πάρει το πτυχίο της ΑΣΟΕΕ, μετά από 17 χρόνια και αποκαλύπτει ποιοι άνθρωποι στάθηκαν στο πλευρό του και ποιοι έφυγαν;

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν ο Ηλίας Βρεττός.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής μίλησε για τα καινούργια του επιχειρηματικά βήματα, αλλά και για το πόσο του άλλαξε τη ζωή το ατύχημα που είχε πριν από περίπου τρία χρόνια.

Γιατί πιστεύει ότι έζησε ένα θαύμα; Πώς κατάφερε να πάρει το πτυχίο της ΑΣΟΕΕ, μετά από 17 χρόνια; Ποιοι άνθρωποι στάθηκαν στο πλευρό του και ποιοι έφυγαν; Γιατί στολίζει τις τομές του με τατουάζ;

Ο Ηλίας Βρεττός αναφέρθηκε, για πρώτη φορά δημόσια, στη σύντροφο του Αναστασία και αποκαλύπτει πόσο πολύ θέλει να ολοκληρωθεί η σχέση τους με ένα παιδί. Τέλος, ερμηνεύει ζωντανά στο στούντιο της εκπομπής τις μεγάλες του επιτυχίες.

