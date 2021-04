Τεχνολογία - Επιστήμη

Εμβόλιο AstraZeneca: Δεκάδες περιπτώσεις θρόμβωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο

Νέα στοιχεία για τις παρενέργειες του εμβολίου ανακοίνωσαν οι Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τριάντα περιπτώσεις σπάνιων θρομβώσεων μετά τη λήψη του εμβολίου της AstraZeneca για τον νέο κορονοϊό έχουν εντοπιστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι εδώ, ανακοίνωσε ο αρμόδιος εποπτικός φορέας χθες Πέμπτη.

Πρόκειται για 25 περισσότερες από αυτές για τις οποίες γινόταν λόγος ως χθες.

Ο οργανισμός φαρμάκων και προϊόντων υγείας (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, MHRA) έκρινε σκόπιμο να προσθέσει ότι δεν έχει υπάρξει καμία απολύτως αναφορά για περιστατικά θρομβώσεων μετά τη λήψη του εμβολίου των Pfizer/BioNTech για τον νέο κορονοϊό.

Σύμφωνα με στελέχη του MHRA, ο οργανισμός συνεχίζει να πιστεύει ότι τα δυνητικά οφέλη του εμβολίου της AstraZeneca, που η αγγλοσουηδική φαρμακευτική βιομηχανία ανέπτυξε σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, είναι πολύ μεγαλύτερα από τους δυνητικούς κινδύνους οι λήπτες του να παρουσιάσουν θρομβώσεις.

Ορισμένες χώρες αποφάσισαν να περιορίσουν τη χρήση του εμβολίου της AstraZeneca, ενώ άλλες ξανάρχισαν τις εκστρατείες ανοσοποίησης που διεξάγουν, καθώς η έρευνα για τα σπάνια – αλλά μερικές φορές πολύ σοβαρά – περιστατικά θρομβώσεων μετά τη λήψη του συνεχίζεται.

Τη 18η Μαρτίου, ο MHRA έκανε λόγο για 5 περιπτώσεις θρόμβωσης στον εγκέφαλο επί συνόλου 11 εκατομμυρίων δόσεων που έχουν χορηγηθεί.

Χθες έκανε λόγο για 22 περιπτώσεις θρόμβωσης στον εγκέφαλο και 8 περιστατικά άλλων θρομβώσεων επί συνόλου 18,1 εκατ. δόσεων του εμβολίου που έχουν χορηγηθεί.

