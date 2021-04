Υγεία - Περιβάλλον

Πως γίνεται το self test για τον κορονοϊό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εύκολα και απλά τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος για να κάνει αυτοέλεγχο για την ανίχνευση του Covid-19.

Επίδειξη βήμα-βήμα της διαδικασίας του self test ανίχνευσης κορονοϊού έκανε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ο Κ. Μαριάκης, εισαγωγέας ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Ο κ. Μαριάκης έδειξε πόσο σύντομη και εύκολη είναι η διαδικασία, τι θα πρέπει να προσέξει ο χρήστης κάθε self test, ποιες ενδείξεις θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να εμφανιστούν στο αποτέλεσμα του self test και τι οφείλει να κάνει σε περίπτωση που το αποτέλεσμα βγει θετικό.

Δείτε αναλυτικά τι πρέπει να κάνετε:

Διαβάστε ακόμη:

Κορονοϊός: Άνοιξε η πλατφόρμα για τα άτομα 65- 69 ετών

Κορονοϊός: εφημερία για “γερά νεύρα” στο Τζάνειο (εικόνες)

Φάουτσι: Ίσως οι ΗΠΑ να μην χρειαστούν το εμβόλιο της AstraZeneca