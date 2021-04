Αθλητικά

Miami Open: “Λύγισε” στα ημιτελικά η Σάκκαρη

H Μαρία Σάκκαρη πάλεψε, αλλά ηττήθηκε στα ημιτελικά του Miami Open.

Η Μαρία Σάκκαρη δεν τα κατάφερε στον ημιτελικό του Miami Open και ηττήθηκε μετά από έναν συναρπαστικό αγώνα με 2-1 7-6(7),3-6, 7-6(4) από την Μπιάνκα Βανέσσα Αντρέσκου και δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης.

Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο και η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έδειχνε ικανή για τη νίκη. Στα κρίσιμα σημεία, ωστόσο δεν στάθηκε τυχερή κι έχασε δύο σετ στο τάι μπρέικ. Στο πρώτο σετ η Σάκκαρη έχασε δύο σετ πόιντ στο καθοριστικό game και βρέθηκε πίσω στο σκορ.

Αυτό, όμως, δεν την επηρέασε και πήρε εύκολα το δεύτερο σετ, ισοφαρίζοντας σε 1-1. Στο τελευταίο σετ οι δύο αθλήτριες έφτασαν ξανά στο τάι μπρέικ, όπου η κούραση «μίλησε» και η Καναδή πήρε τη νίκη.

Στον τελικό η Αντρέσκου θα αντιμετωπίσει την Άσλεϊ Μπάρτι η οποία νωρίτερα επικράτησε 6-3, 6-3 κόντρα στην Ελίνα Σβιτολίνα.

