Αθλητικά

“Βεντέτα” οπαδών, άγριο ξύλο και καταστροφές

Συναγερμός στην ΕΛΑΣ για νέο αιματηρό οπαδικό επεισόδιο. Καταστροφές και προσαγωγές.

Οπαδικά κίνητρα αποδίδουν οι αστυνομικές Αρχές σε χθεσινοβραδινό επεισόδιο στη δυτική Θεσσαλονίκη, κατά το οποίο τραυματίστηκε ένα άτομο και μεταφέρθηκε για την παροχή των πρώτων βοηθειών στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο.

Η Αστυνομία, κατόπιν αναζητήσεων, προσήγαγε δέκα υπόπτους, οι οποίοι αφέθηκαν ωστόσο ελεύθεροι καθώς δεν προέκυψε κάτι εις βάρος τους.

Όπως έγινε γνωστό, ομάδα αγνώστων, με καλυμμένα χαρακτηριστικά, επιτέθηκε με ξύλινα και μεταλλικά αντικείμενα σε πέντε άτομα που βρίσκονταν έξω από το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Πολίχνης. Εκτός από τον τραυματισμό σημειώθηκαν φθορές σε ένα Ι.Χ αυτοκίνητο κι ένα δίκυκλο.

Η υπόθεση ερευνάται από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας Θεσσαλονίκης.