Λινού: Μετακινούμαστε αλλά δεν ξεχνάμε τα μέτρα για τον κορονοϊό

Για τα νέα μέτρα, τα λάθη που έγιναν στα προηγούμενα και το εμβόλιο της AstraZeneca μίλησε στον ΑΝΤ1 η καθηγήτρια και μέλος της Επιτροπής.

«Εξαιρετικό» χαρακτήρισε μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η Αθηνά Λινού το γεγονός ότι, οι πολίτες θα μπορούν να μετακινηθούν από αύριο, τονίζοντας ότι θα πρέπει να θυμόμαστε τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό: τη μάσκα, τις αποστάσεις και την υγιεινή των χεριών.

«Θεωρήσαμε ότι περιορίζοντας τον κόσμο στους κλειστούς χώρους θα είχαμε μικρότερη διασπορά, αντί για τη διασπορά στους εξωτερικούς», σχολίασε για τα μέτρα που είχαν ληφθεί πριν και παραδέχθηκε ότι επρόκειτο για «λάθος απόφαση».

Αιτιολογώντας, ωστόσο είπε πως αυτοί που έλαβαν τις αποφάσεις, «δεν είχαν επαρκή πληροφορία».

Ερωτηθείσα, τέλος, για το εμβόλιο της AstraZeneca, συνέστησε «ψυχραιμία και υπομονή για να καταλάβουμε τι συμβαίνει», χαρακτηρίζοντας «δύσκολη εξίσωση» αυτό που συμβαίνει, λόγω του ότι, «ο κίνδυνος από το εμβόλιο παραμένει μικρότερος από αυτόν της νόσου». Η ίδια, πάντως, είπε ότι θα το έκανε το εμβόλιο της AstreZeneca.

