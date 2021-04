Πολιτισμός

Κακοποίηση: Το νέο βίντεο των Ελλήνων ηθοποιών

«Μη σωπαίνεις, δεν θα σωπάσω». Το νέο βίντεο των ηθοποιών για την σεξουαλική κακοποίηση.

Αγαπημένοι ηθοποιοί με πρωτοβουλία του Γιάννη Τσιμιτσέλη και της Φιόνας Γεωργιάδη ενώνουν και πάλι τις φωνές τους, με τη δημιουργία ενός βίντεο κατά της οποιασδήποτε μορφής βίας και κακοποίησης.

Μέσα από αυτό το βίντεο οι ηθοποιοί προτρέπουν τα θύματα να μιλήσουν τονίζοντας ότι η κακοποιητική εμπειρία δεν είναι ταμπού.

Το βίντεο έγινε με αφορμή την διαδικτυακή ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Απριλίου 2021 (15:00-18:00), υπό την αιγίδα της επιτροπου Ισότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας και χαιρετισμό θα απευθύνει η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στο βίντεο συμμετέχουν οι ηθοποιοί (κατά αλφαβητική σειρά):

Αθερίδης Θοδωρής Ανδρούτσου Μαρία Βραχάλη Χριστίνα Γεωργιάδη Φιόνα Γρηγορόπουλος Χάρης Δρούκα Φαίδρα Ηλίας Μελέτης Κολοβός Αναστάσης Κορινθίου Μαρία Λάμη Νίκη Λάρμου Βαρβάρα Παπασιδέρη Κατερίνα Πάχου Μιρέλα

Τσιμιτσέλης Γιάννης.