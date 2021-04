Παράξενα

Τροχαίο με εγκατάλειψη…οχήματος (εικόνες)

Αυτοκίνητο ντεραπέρισε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όμως, η οδηγός…άφαντη.

Τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην Οδό Ολυμπιάδος, στη Θεσσαλονίκη.

Νεαρή οδηγός, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έχασε τον έλεγχο του οχήματός της, το οποίο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη.

Η οδηγός εγκλωβίστηκε στο όχημα, αλλά κατάφερε να βγει με τη βοήθεια περαστικών.

Στη συνέχεια αποχώρησε και μετά έφτασαν στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οχήματα της Πυροσβεστικής.

