Rapid test: που βγήκαν τα περισσότερα θετικά την Πέμπτη

Εκατοντάδες κρούσματα εντοπίστηκαν ανά την επικράτεια στις μαζικές δειγματοληψίες από τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ και των ΚΟΜΥ.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν χθες, Πέμπτη 1 Απριλίου, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test).

Συνολικά, σε 98 μαζικές δειγματοληψίες σε 51 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, διενεργήθηκαν 14.367 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 347 κρούσματα (2,41%).

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις χθεσινές δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές.

ΠΕ Ανατολικής Αττικής: Δήμος Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης - Πραγματοποιήθηκαν 332 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (1,80%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 43 έτη.

ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών: Δήμος Βριλησσίων - Πραγματοποιήθηκαν 310 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (2,25%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 43 έτη.

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Περιστερίου - Πραγματοποιήθηκαν 482 rapid test και προέκυψαν 19 θετικά (3,94%). Αφορούν σε 8 άνδρες και 11 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 43 έτη.

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Χαϊδαρίου - Πραγματοποιήθηκαν 181 rapid test και προέκυψαν 16 θετικά (8,84%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 10 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 44 έτη.

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Ιλίου - Πραγματοποιήθηκαν 388 rapid test και προέκυψαν 19 θετικά (4,89%). Αφορούν σε 9 άνδρες και 10 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 34 έτη.

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα» - Πραγματοποιήθηκαν 640 rapid test και προέκυψαν 33 θετικά (5,15%). Αφορούν σε 20 άνδρες και 13 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη.

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Καισαριανής - Πραγματοποιήθηκαν 455 rapid test και προέκυψαν 11 θετικά (2,41%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 8 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη.

ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών: Δήμος Καλλιθέας - Πραγματοποιήθηκαν 541 rapid test και προέκυψαν 17 θετικά (3,14%). Αφορούν σε 9 άνδρες και 8 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 41 έτη.

ΠΕ Πειραιώς: Δήμος Πειραιά - Πραγματοποιήθηκαν 498 rapid test και προέκυψαν 22 θετικά (4,41%). Αφορούν σε 11 άνδρες και 11 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 44 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Νότια Πύλη ΔΕΘ - Πραγματοποιήθηκαν 416 rapid test και προέκυψαν 13 θετικά (3,12%). Αφορούν σε 8 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 34 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Καλαμαριάς - Πραγματοποιήθηκαν 328 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (1,52%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 40 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Αμπελοκήπων - Πραγματοποιήθηκαν 338 rapid test και προέκυψαν 13 θετικά (3,84%). Αφορούν σε 5 άνδρες και 8 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 38 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Νέας Χαλκηδόνας - Πραγματοποιήθηκαν 166 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (3,61%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 36 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Ωραιοκάστρου - Πραγματοποιήθηκαν 84 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,19%). Αφορά σε άνδρα 57 ετών.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη - Πραγματοποιήθηκαν 322 rapid test και προέκυψαν 11 θετικά (3,41%). Αφορούν σε 7 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 35 έτη.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Πλατεία Κατοχής - Πραγματοποιήθηκαν 53 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Πλατεία Μεσολογγίου - Πραγματοποιήθηκαν 57 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος - Πραγματοποιήθηκαν 35 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Κοινότητα Καραϊσκάκη - Πραγματοποιήθηκαν 34 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αρκαδίας: Πλατεία Πέτρινου, Τρίπολη - Πραγματοποιήθηκαν 186 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Άρτας: Δημαρχείο Άρτας - Πραγματοποιήθηκαν 165 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Άρτας: Πλατεία Εθνικής Αντίστασης - Πραγματοποιήθηκαν 80 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αχαΐας: Πλατεία Νίκης - Πραγματοποιήθηκαν 293 rapid test και προέκυψαν 14 θετικά (4,77%). Αφορούν σε 11 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 30 έτη.

ΠΕ Αχαΐας: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας - Πραγματοποιήθηκαν 182 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (3,84%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 23 έτη.

ΠΕ Αχαΐας: Πλατεία Λεύκας - Πραγματοποιήθηκαν 201 rapid test και προέκυψαν 10 θετικά (4,97%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 32 έτη.

ΠΕ Βοιωτίας: Δήλεσι - Πραγματοποιήθηκαν 95 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,05%). Αφορά σε άνδρα 66 ετών.

ΠΕ Δράμας: Κέντρο Ενημέρωσης Δήμου Δράμας - Πραγματοποιήθηκαν 53 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Δράμας: drive through Δράμα - Πραγματοποιήθηκαν 102 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Έβρου: Πάρκο Πλατανάκια, Αλεξανδρούπολη - Πραγματοποιήθηκαν 64 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Έβρου: Κτελ Αλεξανδρούπολης - Πραγματοποιήθηκαν 35 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Έβρου: Χώρα Σαμοθράκης - Πραγματοποιήθηκε ένα rapid test, τα αποτελέσματα των οποίου ήταν αρνητικό.

ΠΕ Εύβοιας: Στροφυλία - Πραγματοποιήθηκαν 42 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Εύβοιας: Κτελ Χαλκίδας - Πραγματοποιήθηκαν 62 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Εύβοιας: Κύμη - Πραγματοποιήθηκαν 81 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,23%). Αφορά σε άνδρα 18 ετών.

ΠΕ Ζακύνθου: Πλατεία Σολωμού - Πραγματοποιήθηκαν 70 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (7,14%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 32 έτη.

ΠΕ Ηλείας: Λάνθι - Πραγματοποιήθηκαν 109 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ηλείας: Μαγούλα - Πραγματοποιήθηκαν 57 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ηλείας: Καλλίκωμο - Πραγματοποιήθηκαν 163 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ημαθίας: Αγγελοχώρι - Πραγματοποιήθηκαν 81 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (2,46%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 68 έτη.

ΠΕ Ηρακλείου: Μάλια, Δήμος Χερσονήσου - Πραγματοποιήθηκαν 228 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,43%). Αφορά σε γυναίκα 44 ετών.

ΠΕ Θεσπρωτίας: Πλατεία Φιλιατών - Πραγματοποιήθηκαν 72 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ικαρίας: Κάμπος - Πραγματοποιήθηκαν 17 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ιωαννίνων: Κεφαλόβρυσο - Πραγματοποιήθηκαν 62 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καβάλας: Παλαιοχώρι - Πραγματοποιήθηκαν 28 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καβάλας: Νικήσιανη - Πραγματοποιήθηκαν 50 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καβάλας: Ποδοχώρι - Πραγματοποιήθηκαν 11 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (9,09%). Αφορά σε άνδρα 54 ετών.

ΠΕ Καβάλας: Παραλία Οφρυνίου - Πραγματοποιήθηκαν 2 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν αρνητικά.

ΠΕ Καλύμνου: Κεντρικός Λιμένας Καλύμνου - Πραγματοποιήθηκαν 32 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (3,12%). Αφορά σε άνδρα 71 ετών.

ΠΕ Καλύμνου: Λακκί Λέρου - Πραγματοποιήθηκαν 59 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (3,39%). Αφορούν σε 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 45 έτη.

ΠΕ Καρδίτσας: Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας - Πραγματοποιήθηκαν 294 rapid test και προέκυψαν 12 θετικά (4,08%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 36 έτη.

ΠΕ Καρδίτσας: Δήμος Σοφάδων - Πραγματοποιήθηκαν 132 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καρδίτσας: Προάστιο Παλαμά - Πραγματοποιήθηκαν 24 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καρδίτσας: Ιτέα Παλαμά - Πραγματοποιήθηκαν 41 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κέρκυρας: Δημοτικό Θέατρο - Πραγματοποιήθηκαν 92 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,08%). Αφορά σε αγόρι 13 ετών.

ΠΕ Κοζάνης: Σιάτιστα - Πραγματοποιήθηκαν 53 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (13,20%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 50 έτη.

ΠΕ Κορινθίας: Κόρινθος - Πραγματοποιήθηκαν 250 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,40%). Αφορά σε γυναίκα 52 ετών.

ΠΕ Κω: Επαρχείο - Πραγματοποιήθηκαν 152 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (3,94%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 45 έτη.

ΠΕ Λακωνίας: Λογκανίκος - Πραγματοποιήθηκαν 13 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Κεντρική Πλατεία Λάρισας - Πραγματοποιήθηκαν 373 rapid test και προέκυψαν 13 θετικά (3,48%). Αφορούν σε 8 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 37 έτη.

ΠΕ Λάρισας: Πλατεία Χαραυγή Λάρισας - Πραγματοποιήθηκαν 210 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (2,38%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 36 έτη.

ΠΕ Λάρισας: Πάρκο Άγιος Αντώνιος Λάρισας - Πραγματοποιήθηκαν 159 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,63%). Αφορά σε γυναίκα 64 ετών.

ΠΕ Λάρισας: Κιλελέρ-Χάλκη - Πραγματοποιήθηκαν 171 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (2,92%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 41 έτη.

ΠΕ Λάρισας: Μακρυχώρι - Πραγματοποιήθηκαν 31 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λέσβου: Παπάδος - Πραγματοποιήθηκαν 56 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (3,57%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 45 έτη.

ΠΕ Λευκάδας: Γέφυρα Λευκάδας - Πραγματοποιήθηκαν 105 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λήμνου: Πνευματικό Κέντρο Αγίας Τριάδας - Πραγματοποιήθηκαν 37 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Μαγνησίας: Αλμυρός Βόλου - Πραγματοποιήθηκαν 175 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,14%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 40 έτη.

ΠΕ Μαγνησίας: Περιφέρεια - Πραγματοποιήθηκαν 276 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (2,17%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 40 έτη.

ΠΕ Μεσσηνίας: Μέγαρο Χορού Καλαμάτας - Πραγματοποιήθηκαν 161 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Μεσσηνίας: Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας - Πραγματοποιήθηκαν 134 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,74%). Αφορά σε άνδρα 70 ετών.

ΠΕ Μεσσηνίας: Δυτικό Εμπορικό Κέντρο - Πραγματοποιήθηκαν 54 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ξάνθης: Κεντρική Πλατεία Ξάνθης - Πραγματοποιήθηκαν 126 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,79%). Αφορά σε άνδρα 47 ετών.

ΠΕ Πάρου: Πλατεία Μαντώ Μαυρογένους - Πραγματοποιήθηκαν 12 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πέλλας: Έδεσσα - Πραγματοποιήθηκαν 207 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πέλλας: Αρσένι - Πραγματοποιήθηκαν 53 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,88%). Αφορά σε άνδρα 73 ετών.

ΠΕ Πέλλας: Πετριά - Πραγματοποιήθηκαν 54 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (11,11%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 66 έτη.

ΠΕ Πιερίας: Ανδρομάχη - Πραγματοποιήθηκαν 153 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,65%). Αφορά σε άνδρα 56 ετών.

ΠΕ Πιερίας: Περίσταση - Πραγματοποιήθηκαν 27 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ρεθύμνου: Τοπική Κοινότητα Αγίας Γαλήνης - Πραγματοποιήθηκαν 222 rapid test και προέκυψαν 9 θετικά (4,05%). Αφορούν σε 7 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 61 έτη.

ΠΕ Ροδόπης: Πλατεία Ειρήνης, Κομοτηνή - Πραγματοποιήθηκαν 60 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,67%). Αφορά σε γυναίκα 65 ετών.

ΠΕ Ροδόπης: Σαμοθράκης 12, Κομοτηνή - Πραγματοποιήθηκαν 16 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (6,25%). Αφορά σε άνδρα 30 ετών.

ΠΕ Ρόδου: Πνευματικό Κέντρο Κρεμαστής - Πραγματοποιήθηκαν 95 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,05%). Αφορά σε άνδρα 44 ετών.

ΠΕ Σερρών: Δημαρχείο Ροδόλιβος - Πραγματοποιήθηκαν 97 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Σερρών: Πρώτη Σερρών - Πραγματοποιήθηκαν 125 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Σερρών: Ζευγολατιό - Πραγματοποιήθηκαν 46 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Σύρου: Κοινότητα Βάρης - Πραγματοποιήθηκαν 36 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Τρικάλων: Κρήνη - Πραγματοποιήθηκαν 67 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Τρικάλων: Ελάτη - Πραγματοποιήθηκαν 53 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Τρικάλων: Στουρναραίικα - Πραγματοποιήθηκαν 99 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (2,02%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 62 έτη.

ΠΕ Τρικάλων: Πλατεία Αγιόφυλλου - Πραγματοποιήθηκαν 76 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φθιώτιδας: Λαμία - Πραγματοποιήθηκαν 437 rapid test και προέκυψαν 13 θετικά (2,97%). Αφορούν σε 8 άνδρες και 5 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 29 έτη.

ΠΕ Φωκίδας: Δεσφίνα - Πραγματοποιήθηκαν 89 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,12%). Αφορά σε αγόρι 8 ετών.

ΠΕ Φωκίδας: Γαλαξίδι - Πραγματοποιήθηκαν 48 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Χαλκιδικής: Νέα Καλλικράτεια - Πραγματοποιήθηκαν 86 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,16%). Αφορά σε γυναίκα 43 ετών.

ΠΕ Χανίων: Δήμος Πλατανιά - Πραγματοποιήθηκαν 106 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Χίου: Πλατεία Βουνακίου - Πραγματοποιήθηκαν 208 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,48%). Αφορά σε άνδρα 18 ετών.