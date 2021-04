Πολιτική

LIVE - Βουλή: η “μάχη” των αρχηγών για την πανδημία κορονοϊού

Προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στην Βουλή για τον κορονοϊό και την αντιμετώπιση της υγειονομικής και της οικονομικής κρίσης.

Παρακολουθείτε σε απευθείας μετάδοση από την Ολομέλεια της Βουλής την ΣΣυζήτηση προ Ημερησίας Διατάξεως, σύμφωνα με το άρθρο 143 του Κανονισμού της Βουλής.

Η συζήτηση διεξάγεται με πρωτοβουλία της Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής και αφορά, σύμφωνα με την Φώφη Γεννηματά «την ανάγκη ενός αποτελεσματικού εθνικού σχεδίου αντιμετώπισης της πανδημίας και των επιπτώσεών της στην οικονομία».