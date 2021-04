Κόσμος

Καραμπόλα με δεκάδες οχήματα στο Οχάιο (εικόνες)

Δεκάδες αυτοκίνητα ενεπλάκησαν στο τροχαίο, ενώ ο δρόμος παρέμεινε κλειστός για ώρες.

Κλειστός επί ώρες έμεινε ο αυτοκινητόδρομος στο Οχάιο, όπου σημειώθηκε καραμπόλα, λόγω κακοκαιρίας.

Στην καραμπόλα ενεπλάκησαν 13 οχήματα, ενώ στο σημείο επικρατούσε πυκνή χιονόπτωση, με αποτέλεσμα τη χαμηλή ορατότητα.

Στην περιοχή του Ρόκι Ρίβερ, όπου σημειώθηκε η καραμπόλα, τις τελευταίες μέρες της κακοκαιρίας σημειώθηκαν πάνω από 20 ατυχήματα.

Τόσο στην καραμπόλα, όσο και στα υπόλοιπα τροχαία, δεν έχουν υπάρξει αναφορές για τραυματίες.

