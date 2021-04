Κόσμος

Αίτνα: Νέα έκρηξη στο επιβλητικό ηφαίστειο (εικόνες)

Νέες εικόνες από το ηφαίστειο που δεν «λέει να ησυχάσει» τους τελευταίους μήνες.

Για 17η φορά από τις 16 Φεβρουαρίου εξερράγη το ηφαίστειο της Αίτνας, από τον νοτιοανατολικό κρατήρα.

Τεράστια σύννεφα τέφρας εκτοξεύτηκαν μέχρι για 7χλμ πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, όπως μεταδίδει το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Τεράστιες πορτοκαλί «μπάλες» από λάβα πετάχτηκαν στον ουρανό, κάνοντας και πάλι τη νύχτα μέρα, όπως φαίνεται και στις εικόνες του Associated Press.

Η έκρηξη στο μεγαλύτερο ηφαίστειο της Ευρώπης δεν προκάλεσε προβλήματα, αν και όπως μεταδίδει το ΑΝSA, υπάρχει έντονη σεισμική δραστηριότητα.

Η Αίτνα είναι το μεγαλύτερο ηφαίστειο της Ιταλίας κι ένας από τα τρία ενεργά, εκτός από το Στρόμπολι, στο ομώνυμο νησί της Σικελίας και το Βεζούβιο στη Νάπολη, που εξερράγη τελευταία φορά το 1944.

