Οι προσεκτικοί οδηγοί επιβραβεύονται, ενώ οι απρόσεκτοι “τιμωρούνται” με επιπλέον ασφάλιστρα

Τι προκύπτει από την έρευνα και την σύγκριση τιμών της Pricifox.gr. Πόσο επηρεάζει το ύψος των ασφάλιστρων το ιστορικό ζημιών.

Ποιοι είναι οι παράγοντες που διαμορφώνουν τα ασφάλιστρα; Πόσο επηρεάζει το ιστορικό ζημιών τις τιμές ασφάλειας αυτοκινήτου;

Ο υπολογισμός των ασφαλίστρων πραγματοποιείται ελεύθερα από την κάθε ασφαλιστική εταιρεία ανάλογα με το πόσο σημαντικούς αξιολογεί τους πιθανούς κινδύνους. Συνήθως, οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την τιμολόγηση είναι η ηλικία του οδηγού, η χρήση του οχήματος (Ε.Ι.Χ., Φορτηγό), τα χαρακτηριστικά του οχήματος (κυβικά, ιπποδύναμη, αξία οχήματος, έτος πρώτης κυκλοφορίας), το ιστορικό ζημιών, η διάρκεια του ασφαλιστηρίου και η γεωγραφική περιφέρεια. Εκτός από τους παραπάνω παράγοντες επηρεάζουν επίσης το είδος του πακέτου ασφάλισης (βασική ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια πυρός/κλοπής, μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου) καθώς και οι επιπλέον καλύψεις, όπως για παράδειγμα η οδική βοήθεια, η θραύση κρυστάλλων, η νομική προστασία και το προσωπικό ατύχημα.

Ιστορικό Ζημιών

Με ένα καθαρό ιστορικό ζημιών είναι βέβαιο πως θα βρεις καλύτερες τιμές για ασφάλεια αυτοκινήτου σε σχέση με κάποιον απρόσεκτο οδηγό που έχει συχνά ατυχήματα. Η διαφορά στις τιμές ασφάλειας αυτοκινήτου για το ίδιο όχημα μπορεί να φτάσουν έως και το 20% ανάμεσα σε έναν οδηγό με καθαρό ιστορικό ζημιών και ένα που έχει εμπλακεί σε ατυχήματα.

Ας δούμε ένα παράδειγμα ενός οχήματος πρώτης κυκλοφορίας του 2007 το οποίο ασφαλίζεται με πακέτο πυρός/κλοπής με οδική βοήθεια, θραύση κρυστάλλων και προσωπικό ατύχημα. Για το ίδιο ακριβώς πακέτο ένας οδηγός στην Αττική με καθαρό ιστορικό ζημιών θα πληρώσει από 200€ έως 280€ ενώ ένας οδηγός που έχει εμπλακεί σε ατυχήματα θα πληρώσει από 236€ έως 343€. Ωστόσο, τόσο ένας προσεκτικός οδηγός όσο και ένας με ιστορικό ζημιών επωφελείται από την σύγκριση τιμών της αγοράς στο Pricefox. Όπως φαίνεται οι διαφορές των τιμών για το ίδιο πακέτο φτάνουν έως και 80€ για τον προσεκτικό οδηγό και τα 107€ για τον οδηγό που έχει εμπλακεί σε ατυχήματα.

Τι είναι το Bonus-Malus και πώς με επηρεάζει;

Το Bonus-Malus είναι ένα σύστημα που διατηρούν οι ασφαλιστικές εταιρείες με σκοπό την επιβράβευση των ασφαλισμένων οδηγών οι οποίοι δεν προκαλούν ατυχήματα. Οι προσεκτικοί οδηγοί επωφελούνται από το bonus malus καθώς συνήθως λαμβάνουν εκπτώσεις στα ασφάλιστρα τους. Αντίστοιχα, οι απρόσεκτοι οδηγοί που εμπλέκονται σε ατυχήματα επιβαρύνονται με επιπλέον ασφάλιστρα. Οι παράγοντες που επηρεάζουν το bonus malus είναι ένας συνδυασμός μεταξύ της ηλικίας του οδηγού, του ιστορικού ζημιών και του ιστορικού των αποζημιώσεων για τα ατυχήματα που έχουν προκληθεί.