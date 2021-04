Κόσμος

Οι γυναίκες που δωρίζουν τα μαλλιά τους σε καρκινοπαθείς (βίντεο)

Ανθρώπινη και βαθιά αλληλέγγυα η κίνηση που έχει οργανωθεί για τη στήριξη παιδιών και γυναικών με καρκίνο.

Κίνημα για τη συγκέντρωση και δωρεά μαλλιών δημιούργησαν 30 κομμωτήρια στην Ουκρανία.

Η κίνηση «Hair For Share» (Μαλλιά για μοίρασμα) αφορά στη δωρεά μαλλιών γυναικών προς άλλες γυναίκες ή κορίτσια που υποβάλλονται σε θεραπεία για τον καρκίνο. Όσες γυναίκες, μάλιστα, αποφασίσουν να δωρίσουν τα μαλλιά τους, απολαμβάνουν ένα δωρεάν κούρεμα στα συνεργαζόμενα κομμωτήρια.

Από το 2018 περίπου 2500 Ουκρανές και άλλες γυναίκες από την Πολωνία, την Αυστρία και τη Ρωσία έχουν δωρίσει τα μαλλιά τους στην οργάνωση.

Όπως εξηγεί πάντως, μία εκ των δημιουργών της Οργάνωσης στο Associated Press, για να φτιαχτεί μία περούκα χρειάζονται τα μαλλιά δύο – τριών ανθρώπων, 180-215 δολάρια και επιπλέον το κόστος παραγωγής, κάτι που ανεβάζει περαιτέρω την τιμή.

Στα δύο τελευταία χρόνια που υπάρχει το «Hair For Share» έχει δωρίσει περούκες σε πάνω από 200 παιδιά και περίπου 50 γυναίκες.

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά, περίπου 160.000 νέοι καρκινοπαθείς δηλώθηκαν πέρυσι στην Ουκρανία.

