“Η Φάρμα”: κόντρες, νεύρα και… ερωτική διάθεση την Παρασκευή (αποκλειστικό βίντεο)

Αποκλειστικό απόσπασμα από όσα θα δούμε απόψε στον ΑΝΤ1, προβλήθηκε από την εκπομπή “Το Πρωινό”.

Την 4η εβδομάδα στη «Φάρμα», οι παίκτες-αγρότες είχαν έντονες, αλλά και χαλαρές στιγμές, αστεία, γέλια, εκνευρισμούς, συμμαχίες και κόντρες.

Ο Σάκης Τανιμανίδης, πάντα παρών και έτοιμος για δράση, λειτούργησε γι’ άλλη μια φορά ως καταλύτης, έδωσε το σύνθημα για τις δύσκολες δοκιμασίες και διαχειρίστηκε με τον δικό του μοναδικό τρόπο τις μεγάλες και μικρές ανατροπές …

Τι θα δούμε την Παρασκευή, στις 21:00, στον ΑΝΤ1...

Ποια απόφαση θα πάρει ο ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ, λίγο μετά την ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ της Μαρίας Σπυροπούλου; Πώς αντιδρούν οι ΑΓΡΟΤΕΣ;

Γιατί η Μαρία Μιχαλοπούλου μπαίνει στο στόχαστρο των γυναικών για ακόμα μία φορά;

Γιατί έχουν δημιουργηθεί δύο στρατόπεδα στη ΦΑΡΜΑ, ποιοι είναι υπεύθυνοι γι’ αυτό και γιατί ο Βασίλης Μαντζουράνης προσπαθεί να βγάλει τον εαυτό του έξω από όλη αυτήν την κατάσταση;

Γιατί συγκινείται ο Μιχάλης Ιατρόπουλος;

Ποιος θα είναι ο ΑΡΧΗΓΟΣ την 4η εβδομάδα στη ΦΑΡΜΑ; Σε ποιο στρατόπεδο ανήκει; Θα αλλάξουν οι ισορροπίες;

Με ποιο τρόπο ο Στράτος Τζώρτζογλου προσπαθεί να περιορίσει τον Στρατούλη (ένα από τα μικρά κατσικάκια) μέσα στον στάβλο;

Ποιοι ανήκουν στις επιλογές του ΑΡΧΗΓΟΥ για ΥΠΗΡΕΤΕΣ και ποιοι τη γλυτώνουν τελευταία στιγμή, γιατί είναι… καλοί μαθητές;

Σε ποιον στέλνει το «μήνυμα Φ.Σ.Μ.» η Μαρία Μιχαλοπούλου μέσα από τη ΦΑΡΜΑ;

Πώς τα πάει ο Στράτος Τζώρτζογλου στον ρόλο του παρουσιαστή και πώς στον ρόλο του προξενητή;

Πόσο κοντά έχουν έρθει η Κυριακή Κατσογρεσάκη και ο Κωνσταντίνος Μακρής (Ντούπης);

Γιατί ο νέος ΑΡΧΗΓΟΣ είναι η αιτία να δημιουργηθούν εντάσεις μέσα στη ΦΑΡΜΑ; Πώς σχολιάζουν οι υπόλοιποι ΑΓΡΟΤΕΣ τις αποφάσεις του;

Θα παίξει ρόλο στην απόφαση του ΑΡΧΗΓΟΥ ο τραυματισμός της Μαρίας Φραγκάκη;

Ο ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ θα μείνει ευχαριστημένος από την κατάσταση στην οποία είναι η ΦΑΡΜΑ; Θα τους αφήσει το δώρο που έχει φέρει μαζί του; Ποια είναι η νέα ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ και ποιο το ΕΠΑΘΛΟ της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ;

Ποιοι θα είναι οι νικητές στο ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΠΑΘΛΟΥ, ποιο ζευγάρι θα διαλέξουν να μοιραστεί το ΕΠΑΘΛΟ μαζί τους;

Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα, που προβλήθηκε στην εκπομπή "Το Πρωινό":

Τι θα δούμε το Σάββατο, στις 21:00, στον ΑΝΤ1...

Ποιον θα επιλέξει ο ΑΡΧΗΓΟΣ για 1ο ΜΟΝΟΜΑΧΟ; Γιατί οι γυναίκες τα βάζουν με τον ΑΡΧΗΓΟ;

Γιατί ο Στράτος Τζώρτζογλου θεωρεί ανεύθυνο τον ΑΡΧΗΓΟ;

Ποιος θα κερδίσει στον ΑΓΩΝΑ ΑΣΥΛΙΑΣ;

Ποιος θα είναι ο 2ος ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ;

Θα τα καταφέρουν οι ΑΓΡΟΤΕΣ στην ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ;

Ποιος θα αποχωρήσει από τη ΦΑΡΜΑ;

Σε αυτή τη Φάρμα, όλα παίζονται. Η καθημερινότητα μακριά από την πόλη και τον σύγχρονο τρόπο ζωής, οι απαιτητικές αγροτικές εργασίες, τα δύσκολα αγωνίσματα, η συμβίωση ανθρώπων με διαφορετικές προσωπικότητες, η αντοχή, τα όρια, η επιβίωση, η παραμονή. Τίποτα δεν είναι δεδομένο, τίποτα δεν είναι προβλέψιμο. Ποιος θα αντέξει, ποιος θα αποχωρήσει;

Ψήφισε τον αγαπημένο σου παίκτη

Ποιος είναι ο αγαπημένος σου παίκτης; Ποιος σου έχει προκαλέσει περισσότερο το ενδιαφέρον;

Μπες στο παρακάτω link και δώσε την ψήφο σου: https://www.antenna.gr/farma/voting

Η ψηφοφορία δεν έχει σχέση με την αποχώρηση από το παιχνίδι, η οποία γίνεται μέσα από αγωνιστική διαδικασία.

Εν τω μεταξύ, τις επόμενες ημέρες θα μπουν στην "Φάρμα" και οι αδελφες Φένια και Ελένη Τσιτικίδου, οι οποίες μίλησαν αποκλειστικά στο "Πρωινό" .

«Η Φάρμα», με τον Σάκη Τανιμανίδη, κάθε Παρασκευή & Σάββατο στις 21:00, στον ΑΝΤ1

