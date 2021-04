Πολιτική

Μητσοτάκης: να φτάσουμε πιο ασφαλείς στο Πάσχα και πιο ελεύθεροι στο καλοκαίρι

Τι είπε ο Πρωθυπουργός για την πανδημία, τις αντοχές και την ενίσχυση του ΕΣΥ, την στήριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Τι απαντά στην κριτική των κομμάτων.

«Για 10η φορά μέσα σε 12 μήνες είμαι εδώ για να μιλήσω για την πορεία της πανδημίας, γεγονός που αποδεικνύει πως η Δημοκρατία μας λειτουργεί, παρά τις επιπλοκές του κορονοϊού, αλλά και ότι η κυβέρνηση ενημερώνει τακτικά τα κόμματα και τους πολίτες» τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ξεκινώντας την ομιλία του στη Βουλή, στη συζήτηση προ Ημερησίας Διατάξεως που διεξάγεται με πρωτοβουλία της προέδρου της ΚΟ του Κινήματος Αλλαγής Φώφης Γεννηματά, σχετικά με την «ανάγκη ενός αποτελεσματικού εθνικού σχεδίου αντιμετώπισης της πανδημίας και των επιπτώσεών της στην οικονομία».

«Παντού στον κόσμο ο ιός παρουσιάζεται εξαιρετικά ανθεκτικός στον επίλογο του. Είμαστε μπροστά σε ένα κρίσιμο δίμηνο», συνέχισε ο πρωθυπουργός και αναφέρθηκε σε στοιχεία που έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση της πανδημίας πανευρωπαϊκά.

«Δεν θα ήθελα να επικαλούμαι διεθνή στοιχεία που αποτυπώνουν επώδυνα δεδομένα. Θα πρέπει όμως να συμφωνούμε σε κάποια βάση συζήτησης» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και σημείωσε πως: «σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό Οργανισμό Υγείας, η Ελλάδα είναι στην 23η θέση σε απώλειες ανθρώπων ανά εκατομμύριο. Εάν ήμασταν στον ευρωπαϊκό μέσο όρο θα είχαμε χάσει ακόμα 8.000 ανθρώπους, μία κωμόπολη» συμπλήρωσε.

Και αναφέρθηκε στη συνέχεια στους εμβολιασμούς, λέγοντας πως «είμαστε στην 5η θέση ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ που έχουν εμβολιάσει ανθρώπους και με τις δύο δόσεις» αλλά και ότι «στον δείκτη της πρόσθετης θνησιμότητας η χώρα μας έχει από τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη, με 6,6% βάσει μίας γαλλικής μελέτης».

«Η διαχείριση της πανδημίας είναι μαραθώνιος και όχι σπριντ. Παρά τις μεγάλες δυσκολίες ένα είναι το συμπέρασμα. Η Ελλάδα τα κατάφερε καλύτερα σε σχέση με χώρες που είχαν καλύτερα συστήματα υγείας. Η εικόνα καταστροφής που προβάλλει συστηματικά η αντιπολίτευση είναι ένα ψέμα. Προφανώς και κανείς δεν πανηγυρίζει» τόνισε επίσης ο πρωθυπουργός.

«Η τελευταία επίθεση του κορονοϊού χτυπά σφοδρά όλη την Ευρώπη» είπε στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να συμπληρώσει ότι «εδώ στην Ελλάδα αντιμετωπίστηκε με μέτρα που λάβαμε τον Φεβρουάριο. Το ΕΣΥ άντεξε και η προσπάθεια συνεχίζεται».

Μιλώντας στη συνέχεια για την κατάσταση στην Αττική, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αναλογία εισιτηρίων-εξιτηρίων στα νοσοκομεία που δείχνει να βελτιώνεται σταδιακά, για να σημειώσει πως: «Οι περιορισμοί μεγέθυναν την πίεση στους πολίτες που σταδιακά άρχιζαν να ξεστρατίζουν. Χρειάζεται ειλικρινής ανάλυση της πραγματικότητας. Τώρα είμαστε σε μία διαφορετική φάση με επιθετικότερες μεταλλάξεις, έχουμε μία πιο εξαντλημένη κοινωνία αλλά καλύτερο καιρό και μαζικό εμβολιασμό. Η στάση μας αναπροσαρμόζεται όπως το κάνουμε από την αρχή. Σε καμία χώρα δεν ακολουθήθηκε η ίδια πολιτική. Πρέπει να καταργούμε μέτρα που δεν δούλεψαν, η στάση μας να διακρίνεται από ρεαλισμό και ευελιξία».

«Πολλές φορές, μαζί με το Υπουργείο Υγείας χρειάστηκε να αλλάξουμε τακτική, όπως με τις καθυστερήσεις των εμβολίων», τόνισε ο πρωθυπουργός στη συνέχεια της ομιλίας του λέγοντας ακόμη πως σε αυτό το θέμα, «η Ευρώπη δεν μας τα είπε καλά. Πράγματι πέτυχε στην αλληλεγγύη και απέτυχε στην έγκαιρη προμήθεια επαρκών ποσοτήτων και στην διάθεσή τους στα κράτη μέλη. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ ο εμβολιασμός στην Ευρώπη είναι απελπιστικά αργός». Ωστόσο, όπως είπε: «Η επιχείρηση ‘Ελευθερία’ δουλεύει υποδειγματικά και δεν τυγχάνει της στοιχειώδους αναγνώρισης από τη αντιπολίτευση».

«Είναι λάθος να μιλάμε για άνοιγμα, πιο σωστό είναι να μιλάμε για αναπροσαρμογή δραστηριοτήτων», τόνισε σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφερόμενος στα νέα μέτρα που θα ισχύσουν από αύριο στην χώρα και εξήγησε πως, «επιτρέψαμε τις διαδημοτικές μετακινήσεις τα Σαββατοκύριακα, ειδάλλως το μέτρο αυτό θα αποκτούσε ταξικά χαρακτηριστικά καθώς δεν έχουν όλοι πρόσβαση στα προάστια».

«Από Δευτέρα λειτουργεί το λιανεμπόριο, - συνέχισε - μέτρο που μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα, υπό την προϋπόθεση ότι θα οδηγήσει τους πολίτες σε αλλαγή συμπεριφορών. Αφού δούμε τα αποτελέσματα, την επόμενη εβδομάδα θα εξετάσουμε την επαναλειτουργία των Λυκείων. Αυτά τα δύο αντίβαρα ελευθερίας έχουν ένα κοινό νήμα. Επιχειρούν να αμβλύνουν την κόπωση των πολιτών και να τους κατευθύνουν σε υπαίθριους χώρους, αλλά και να βοηθήσουν την Οικονομία».

«Περισσότερη ελευθερία σημαίνει και περισσότερη υπευθυνότητα» επισήμανε ο πρωθυπουργός και εξήγησε πως χρειάζεται. «Να μην δούμε συνωστισμό» γιατί «Με τον ίδιο τρόπο που μειώθηκαν οι περιορισμοί, μπορούν και να επανέλθουν εάν δούμε φαινόμενα συνωστισμού. Έχω εμπιστοσύνη στους πολίτες ότι δεν θα δούμε τέτοια φαινόμενα».

Ο πρωθυπουργός ανέφερε πως η συνολική στήριξη της κυβέρνησης στην Οικονομία από την αρχή της πανδημίας είναι στα 40 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ αναφέρθηκε στην ενίσχυση του κλάδου της εστίασης που ανακοινώθηκε χθες. Θα δοθούν «330 εκατομμύρια ευρώ στον κλάδο της εστίασης για να μπορέσουν οι εστιάτορες να επανεκκινήσουν τις επιχειρήσεις τους» είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η αυτοκυριαρχία από το φόβο του 2020 κινδυνεύει να μετατραπεί σε απειθαρχία το 2021» τόνισε στη συνέχεια για τα μέτρα που έχουν ληφθεί στον αγώνα κατά της πανδημίας. «Υπάρχει κούραση και αμφισβήτηση των μέτρων πανευρωπαϊκά. Στην Ελλάδα είμαστε σε καλύτερο επίπεδο. Η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών τηρεί τα μέτρα και θέλω να τους ευχαριστήσω. Θέλω να τους πω να αναλογιστούν τον κόπο των γιατρών που μας φροντίζουν. Συμμερίζομαι την κόπωση και ιδιαίτερα των νέων. Να κάνουμε όλοι αυτήν την τελική προσπάθεια έχοντας δυο πρόσθετα εργαλεία» ανέφερε ο πρωθυπουργός και εξήγησε: «Πρώτον τα self test. Και πρέπει να πω ότι είναι παράδεκτη η στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης που επιχείρησε να ταυτίσει αυτά τα τεστ με συγκεκριμένη εταιρεία, κάτι που καταρρίφθηκε από τον διαγωνισμό».

«Είμαστε η πρώτη χώρα που επιστρατεύει μαζικά τα self test» σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ευχαρίστησε: «το Ελεγκτικό Συνέδριο που αντελήφθη την κρισιμότητα και επικύρωσε τον διαγωνισμό. Εάν υπάρχουν προτάσεις για το πως θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν, εδώ είμαστε»

Σε ό,τι αφορά στο δεύτερο «εργαλείο», όπως είπε: «Τον Απρίλιο θα κάνουμε 1.500.000 εμβόλια, ώστε έως το Πάσχα να έχουμε χτίσει ένα πρώτο τείχος ανοσίας με τους πολίτες άνω των 60 και όλους όσοι έχουν βαριά υποκείμενα νοσήματα. Και έως το τέλος Μαΐου να προχωρήσουμε στον εμβολιασμό του γενικού πληθυσμού».

«Η ΕΕ οφείλει να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα, προκειμένου να υποχρεώσει τις εταιρείες να φανούν συνεπείς σε όσα έχουν υπογράψει. Ακόμη και εάν χρειαστεί να απαιτήσουν απαγόρευση εξαγωγών» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ συνεχίζοντας την ομιλία του στη Βουλή ανέφερε τα εξής:.

«Απέναντι στην πανδημία υπάρχουν τρεις στρατηγικές: η μία των αυταρχικών καθεστώτων, των οριζόντιων περιορισμών. Η άλλη, η ανοσία της αγέλης και η τρίτη αυτή που ακολούθησε η Ευρώπη. Ο δρόμος της ευρωπαϊκής δημοκρατίας που έχει το τίμημα της συνεννόησης».

Και συμπλήρωσε με νόημα: «Εγώ είμαι εδώ για να αναζητήσω συνθέσεις. Η οικονομία και η κοινωνία άντεξαν και βγαίνουν πιο ώριμες και πιο δυνατές. θέλω να συζητήσω μαζί σας τον τρόπο που θα ανοίξουμε τον τουρισμό. Κάποιοι εδώ χλεύασαν το πράσινο πιστοποιητικό» αλλά όπως σημείωσε το συγκεκριμένο ζήτημα έτυχε τελικά θερμής αποδοχής στην ΕΕ. «Έχουμε την μεγάλη πρόκληση του Ταμείου Ανάκαμψης» ανέφερε και συμπλήρωσε: «Είμαι σίγουρος πως φτάνουμε στο τέλος της νύχτας. Να φτάσουμε στο Πάσχα πιο ασφαλείς και στο καλοκαίρι πιο ελεύθεροι».

