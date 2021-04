Πολιτική

Παρενόχληση σκάφους του Λιμενικού από τουρκική ακταιωρό (εικόνες)

Καρέ – καρέ η παρενόχληση σκάφους του λιμενικού από τουρκική ακταιωρό. Βίντεο ντοκουμέντο.

Σε παρενόχληση σκάφους του Λιμενικού Σώματος προχώρησε πρωινές ώρες σήμερα, στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Λέσβου, τουρκική ακταιωρός. Σύμφωνα με το Αρχηγείο του Λιμενικού, η τουρκική ακταιωρός εισήλθε εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων και παρενόχλησε το περιπολικό σκάφος του Λιμενικού πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς σε βάρος του.

Παράλληλα, σε δεύτερο περιστατικό στην ίδια θαλάσσια περιοχή, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, λέμβος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες επιχείρησε να εισέλθει στα ελληνικά χωρικά ύδατα συνοδεία τουρκικής ακταιωρού, η οποία και εντοπίστηκε από Πλοίο Ανοικτής Θαλάσσης Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Πραγματοποιήθηκαν επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας από το Πλοίο Ανοικτής Θαλάσσης Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής με την τουρκική ακταιωρό, προκειμένου να παραλάβουν τους επιβαίνοντες της λέμβου, με αρνητικά αποτελέσματα. Η λέμβος με τους αλλοδαπούς, δεν εισήλθε καθόλου στα ελληνικά χωρικά ύδατα και οι επιβαίνοντές της περισυνελλέγησαν τελικά από έτερη τουρκική ακταιωρό και ενώ η πρώτη είχε ήδη αποχωρήσει από την εν λόγω θαλάσσια περιοχή.

Επίσης, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, στην ίδια θαλάσσια περιοχή και εντός τουρκικών χωρικών υδάτων πλησίον της οριογραμμής, εντοπίστηκε από έτερο Πλοίο Ανοικτής Θαλάσσης Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, λέμβος με ικανό αριθμό αλλοδαπών επιβαινόντων. Η ανωτέρω λέμβος προσεγγίστηκε από δύο τουρκικές ακταιωρούς, οι οποίες επιχείρησαν να την ωθήσουν εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, ανεπιτυχώς.

Τελικά, οι επιβαίνοντες της λέμβου περισυνελλέγησαν από τις τουρκικές ακταιωρούς, κατόπιν επανειλημμένων οχλήσεων από το πλήρωμα του Πλοίου Ανοιχτής Θαλάσσης. Σημειώνεται ότι και σε αυτή την περίπτωση η λέμβος με τους αλλοδαπούς δεν εισήλθε στα ελληνικά χωρικά ύδατα.

Τηλεδιάσκεψη Μητσοτάκη - Μισέλ - Φον Ντερ Λάιεν

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεδιάσκεψη με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν ενόψει της επίσκεψης των δύο στην Άγκυρα την επόμενη εβδομάδα.

Μηταράκης: η Τουκρία προσπαθεί να κλιμακώσει την ένταση

Σε δήλωση του, ο Υπουργός Μετνάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης αναφέρει «Σήμερα το πρωί, η Ελληνική Ακτοφυλακή ανέφερε πολλαπλά περιστατικά, κατά τα οποία η Τουρκική Ακτοφυλακή και το Τουρκικό Ναυτικό συνόδευσαν αμφίβολης ποιότητας βάρκες μεταναστών στα σύνορα της Ευρώπης, σε μια προσπάθεια να προκαλέσει κλιμάκωση με την Ελλάδα. Είναι πέραν πάσης αμφιβολίας ότι αυτοί οι μετανάστες αναχώρησαν από τις τουρκικές ακτές και δεδομένου ότι υποβοηθήθηκαν από την Τουρκία, δεν διέτρεχαν κίνδυνο. Καλούμε την Τουρκία να:

Σταματήσει αυτήν την αδικαιολόγητη πρόκληση. Επιστρέψει αυτούς τους μετανάστες με ασφάλεια στην Τουρκία. Συμμορφωθεί με την Κοινή Δήλωση Ε.Ε.-Τουρκίας του 2016 για τη μετανάστευση».?