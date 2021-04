Κόσμος

Επεισόδια σε πρωταπριλιάτικο πάρτι στο Βέλγιο (εικόνες)

Άγρια επεισόδια σημειώθηκαν κατά τη διάλυση του κορονοπάρτι στο Βέλγιο.

Με νερό διέλυσαν τα συγκεντρωμένα πλήθη σε πάρκο των Βρυξελλών οι Αρχές στο Βέλγιο.

Ο κόσμος, κυρίως νεαροί, είχαν μαζευτεί στο πάρκο για πάρτι και αντέδρασαν πετώντας αντικείμενα προς τους αστυνομικούς, όπως κατέγραψε το Associated Press.

Οι Αρχές ανταποκρίθηκαν μετά από αναφορές στο Facebook για πάρτι για την Πρωταπριλιά, που όμως τελικά πολλοί πίστεψαν και πήγαν.

Στο Βέλγιο ισχύουν αυστηρά μέτρα για τον κορονοϊό, μεταξύ των οποίων η υποχρεωτική χρήση μάσκας και σε εξωτερικούς χώρους, η νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας και η κλειστή από το Νοέμβριο εστιάση.

Βελγικό δικαστήριο ωστόσο, έκρινε την Τετάρτη ότι, η πολιτεία θα πρέπει να άρει όλα τα περιοριστικά μέτρα μέσα σε 30 μέρες ή να τα νομοθετήσει ορθώς.

Η απόφαση βγήκε μετά από μήνυση οργάνωσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η οποία επαναλαμβάνει ότι, η βελγική κυβέρνηση νομοθετεί χωρίς τη συγκατάθεση των βουλευτών.

Στο Βέλγιο, των 11,5 εκατομμυρίων κατοίκων, υπάρχουν 880.000 ενεργά κρούσματα του κορονοϊού και πάνω από 23.000 θάνατοι.

Οι εισαγωγές στα νοσοκομεία αυξάνονται συνεχώς τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ οι υγειονομικές Αρχές προειδοποιούν ότι, μέχρι τις 10 Απριλίου οι ΜΕΘ θα έχουν φτάσει σε κρίσιμο επίπεδο, αν δεν μειωθούν τα κρούσματα.

