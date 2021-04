Life

“Άγριες Μέλισσες”: η “Σοφούλα” και ο “Άγγελος” μαζί στο “Πρωινό” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βίκυ Διαμαντοπούλου και Νίκος Λεκάκης μιλούν για τις πολλές οντισιόν που πέρασαν και το καστ της σειράς, την εξέλιξη της υπόθεσης, τις δύσκολες σκηνές και τις καταγγελίες για ανθρώπους της υποκριτικής.