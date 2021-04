Κοινωνία

Εξάρθρωση σπείρας διακίνησης μεταναστών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δράση του κυκλώματος και τα ευρήματα στην «έδρα» τους , στο κέντρο της Αθήνας.

Πέντε άτομα, από το Κονγκό, συνελήφθησαν στην Κυψέλη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής. Κατηγορούνται για κατοχή διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων, εξασφάλιση καταλύματος για απόκρυψη και διευκόλυνση της μεταφοράς, πλαστογραφία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, έπειτα από πολύμηνη έρευνα και αξιοποίηση πληροφοριών για τη δράση κυκλώματος παράνομης διακίνησης μεταναστών, εντοπίστηκε μονοκατοικία στην Κυψέλη που χρησιμοποιούσε η συμμορία για την προσωρινή διαμονή αλλοδαπών που διακινούσε, καθώς και για την απόκρυψη σημαντικού αριθμού ταξιδιωτικών εγγράφων τα οποία χρησιμοποιούνται για τις παράνομες προωθήσεις.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα μέλη του κυκλώματος προωθούσαν ομοεθνείς τους, αρχικά προς την Ελλάδα και στη συνέχεια διοργάνωναν την περαιτέρω προώθησή τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με τη χρήση πλαστών ή κλεμμένων ταξιδιωτικών εγγράφων.

Η οικία στην Κυψέλη που χρησιμοποιούσε το κύκλωμα, ήταν διαμορφωμένη με ξεχωριστά δωμάτια, στα πρότυπα άτυπου ξενώνα και είχε εγκατεστημένο εξοπλισμό για την κατάρτιση πλαστών εγγράφων.

Από την αστυνομική έρευνα στην οικία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων: Οκτώ διαβατήρια, 6 δελτία ταυτότητας, 5 άδειες διαμονής, 4 άδειες ικανότητας οδήγησης αλλοδαπών αρχών, 4 δελτία αιτούντος διεθνή προστασία Ελλάδος, ειδική προξενική VISA, 2 ηλεκτρονικοί υπολογιστές και πολυμηχάνημα εκτύπωσης.

Σημειώνεται ότι, η συγκεκριμένη αστυνομική επιχείρηση υλοποιήθηκε με την ανάπτυξη διεθνούς συνεργασίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Επιχειρήσεων με την INTERPOL.

Οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Διαβάστε ακόμα:

Στο εδώλιο 52χρονος εκπαιδευτικός για ερωτική σχέση με 14χρονη

Ερέτρια: συγκλονίζει ο αυτόπτης μάρτυρας του θανάτου των τριών τεχνικών

Κορονοϊός: εφημερία για “γερά νεύρα” στο Τζάνειο (εικόνες)