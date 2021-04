Πολιτική

Γεννηματά: μετά την αποτυχία της Κυβέρνησης, είναι “ώρα μάχης” για όλους

Πυρά προς τον Πρωθυπουργό εξαπέλυσε η επικεφαλής του ΚΙΝΑΛ. Τι είπε για την ανάγκη εθνικού διαλόγου και συνεννόησης.

Την ευθεία κατηγορία ότι η κυβέρνηση έχει αποτύχει στη διαχείριση της πανδημίας σε όλα τα επίπεδα απέδωσε η επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίο διαδέχθηκε στο βήμα της Βουλής, όπως προβλέπει ο Κανονισμός, καθώς η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής ζήτησε τη διεξαγωγή της προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών. Παράλληλα, δήλωσε έτοιμη για διάλογο και συνεννόηση, ώστε να προκύψει ένα εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης της πανδημίας, ενώ κατέθεσε συνολικό πακέτο προτάσεων.

«Εμείς επιμένουμε και είμαστε εδώ. Με τις προτάσεις μας, το πρόγραμμά μας, για να συνεννοηθούμε και να οδηγήσουμε όλοι μαζί την ελληνική κοινωνία έξω από την δοκιμασία. Και μετά θα έχουμε όλο τον χρόνο και την πολυτέλεια να ακονίσουμε τα πολιτικά μας ξίφη και να διαφωνήσουμε. Τώρα είναι ώρα εθνικής μάχης. Τώρα κρινόμαστε όλοι. Αποφασίστε, λοιπόν, κ. πρωθυπουργέ, αν μπορείτε, επιτέλους, να αρθείτε στο ύψος των αναγκών, που απαιτούν εθνική συνεννόηση ή θα συνεχίσετε να είστε ο πρωθυπουργός της ανεπάρκειας, της διαίρεσης και της κοινωνικής αδικίας», ανέφερε η κ. Γεννηματά.

Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής απευθυνόμενη στον Πρωθυπουργό είπε ότι έβαλε την υπογραφή του σε απανωτά αχρείαστα lock down ακορντεόν και στο μεγαλύτερο σε διάρκεια, αποτυχημένο, lock down της Ευρώπης. «Τα μέτρα σας πήγαν στράφι. Δεν πείσατε τους πολίτες. Οδηγήσατε το ΕΣΥ σε βαθύ κόκκινο. Τις οικογένειες με παιδιά, μαθητές και φοιτητές σε απόγνωση, σε ψυχολογική κατάρρευση. Εργαζόμενους στην ανασφάλεια τη φτώχεια και την ανεργία. Την αγορά και τους μικρομεσαίους σε βασανιστικό θάνατο. Διχάσατε και εμπλέξατε σε πολιτικούς καιροσκοπισμούς την επιτροπή των ειδικών. Σιγοντάρατε την κακοφωνία μεταξύ τους και δημιουργήσατε μεγαλύτερη σύγχυση και ανασφάλεια στους πολίτες», υποστήριξε ο κ. Γεννηματά απευθυνόμενη προς τον κ. Μητσοτάκη.

Σημείωσε πως ζήτησε τη συζήτηση επειδή το Κίνημα Αλλαγής είχε προβλέψει τη δυσμενή εξέλιξη της πανδημίας και την αδυναμία της κυβέρνησης να τη διαχειριστεί. «Κάθε καθυστέρηση, κάθε παλινωδία, κάθε ψεύτικη ελπίδα ή κάθε όξυνση απογοητεύει ακόμα περισσότερο την ήδη κουρασμένη Ελληνική κοινωνία και οδηγεί ολοταχώς σε πλήγμα της κοινωνικής συνοχής που τόσο ακριβά πληρώσαμε στο παρελθόν. Δεν έχετε το δικαίωμα κ. Μητσοτάκη, αλλά κι εσείς κ. Τσίπρα, με τις κοκορομαχίες σας και την τεχνητή όξυνση, να μας γυρίσετε πίσω στις σκοτεινές μέρες που οι φωνές της λογικής πνίγονταν από τις φωνές της δημαγωγίας, του διχασμού και της παραπληροφόρησης», είπε η Φώφη Γεννηματά απευθυνόμενη ταυτόχρονα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση.

Επεσήμανε ότι είναι απαραίτητο να συμφωνήσουν η κυβέρνηση και τα κόμματα στις βασικές κατευθύνσεις ενός αποτελεσματικού σχεδίου και πρότεινε, μεταξύ άλλων:

Αμεση ενίσχυση του ΕΣΥ

Ενιαίο συντονιστικό κέντρο

Όχι μικτά νοσοκομεία

'Αμεση ενίσχυση του προσωπικού του ΕΣΥ, με άμεσες προσλήψεις ειδικευμένων γιατρών και αύξηση των αμοιβών των γιατρών με ένταξή των υγειονομικών στα βαρέα και ανθυγιεινά

Επιτάχυνση των εμβολιασμών.

Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής τάχθηκε υπέρ του ασφαλούς ανοίγματος της αγοράς με συνεχή test ελέγχου και με στοχευμένη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων γιατί ο κίνδυνος για λουκέτα είναι ορατός. «Ρευστότητα τώρα, επιστρεπτέα προκαταβολή με το 70% του ποσού ενίσχυση.'Αμεση ρύθμιση των οφειλών: Προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. 120 δόσεις και 30% κούρεμα της οφειλής για τους συνεπείς προς τις τράπεζες», σημείωσε. Για τα σχολεία, τόνισε ότι χρειάζεται σταδιακό άνοιγμα, χωρίς συνωστισμό στις τάξεις, ακόμη και με εκ περιτροπής διδασκαλία και υποχρεωτικά τεστ για μαθητές και εκπαιδευτικούς κάθε εβδομάδα.

Κύριε Μητσοτάκη, Είναι ολοφάνερο ότι η κατάσταση σας έχει ξεφύγει, έχει έρθει η ώρα να αλλάξετε κατεύθυνση.#Βουλη #Covid19 #Covid19gr



Ειδική αναφορά έκανε για το Ταμείο Ανάκαμψης όπου επέκρινε τον πρωθυπουργό πως μετατρέπει «μια ακόμη εθνική υπόθεση, σε αποκλειστικό ζήτημα χειρισμού της κυβέρνησής σας. Η περίοδος όμως εφαρμογής του Προγράμματος υπερβαίνει το χρονικό όριο της θητείας σας και κανείς δεν σας έχει δώσει λευκή επιταγή. Ο ίδιος ο τίτλος του προγράμματος σας, το Ελλάδα 2.0, προαναγγέλλει ότι οδηγούμαστε στην Ελλάδα των δυο ταχυτήτων που συνεχώς αποκλίνουν», εκτίμησε.

Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής κατέληξε τονίζοντας: «Με τις προτάσεις μας και σήμερα θέλουμε να συμβάλουμε ουσιαστικά στις αποφάσεις που λαμβάνονται αυτές τις ημέρες και είναι καθοριστικές. Ο διαρκής αγώνας μας, από την πρώτη στιγμή της πανδημίας, δικαιώνεται στις συνειδήσεις των πολιτών. Όσο και αν γίνεται προσπάθεια να φιμωθεί η παράταξη που άφησε αποτύπωμα κοινωνικών μεταρρυθμίσεων, είμαστε και παραμένουμε η μοναδική αξιόπιστη εναλλακτική πολιτική δύναμη για πρόοδο και ευημερία. Και σήμερα πια μπορεί κανείς να κάνει τις συγκρίσεις των κυβερνήσεων της δημοκρατικής παράταξης και των σημερινών ολοκληρωμένων μας προτάσεων με την προηγούμενη και τη σημερινή κυβέρνηση και την τωρινή τους στάση. Κάντε λοιπόν τα αναγκαία πριν να είναι αργά και μας βυθίσετε σε έναν κυκεώνα αλλεπάλληλων κρίσεων, από τις οποίες θα χρειαστούν χρόνια να ξαναβγούμε. Εμείς επιμένουμε και είμαστε εδώ. Με τις προτάσεις μας, το πρόγραμμά μας, για να συνεννοηθούμε και να οδηγήσουμε όλοι μαζί την ελληνική κοινωνία έξω από τη δοκιμασία».

