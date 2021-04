Κόσμος

Ταϊβάν: Δεκάδες νεκροί από εκτροχιασμό τρένου (βίντεο)

Συγκλονιστικές εικόνες από τη σήραγγα όπου εκτροχιάστηκε η αμαξοστοιχία. Δραματικές προσπάθειες των συνεργείων διάσωσης.

Μια επιβατική αμαξοστοιχία, που μετέφερε σχεδόν 500 ανθρώπους στην Ταϊβάν, εκτροχιάσθηκε σήμερα σε σήραγγα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 48 επιβαίνοντες και να τραυματισθούν 66, στη χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία που έχει σημειωθεί στο νησί εδώ και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.

Εικόνες από τη σκηνή της καταστροφής δείχνουν βαγόνια στη σήραγγα να έχουν διαλυθεί από τη σύγκρουση, ενώ άλλα έχουν συνθλιβεί και εμπόδιζαν τους διασώστες να φθάσουν σε παγιδευμένους επιβάτες.

«Άνθρωποι έπεφταν κάτω και ο ένας πάνω στον άλλον», είπε στην τοπική τηλεόραση μια γυναίκα που επέζησε της σύγκρουσης. «Ήταν τρομακτικό. Ήταν εκεί ολόκληρες οικογένειες».

Ο εκτροχιασμός σημειώθηκε βόρεια της ανατολικής πόλης Χουαλιέν. Στοίχισε τη ζωή του μηχανοδηγού της αμαξοστοιχίας, η οποία μετέφερε πολλούς τουρίστες και ανθρώπους που πήγαιναν στα σπίτια τους για ένα εορταστικό Σαββατοκύριακο, κατά το οποίο οι άνθρωποι στην Ταϊβάν περνούν παραδοσιακά φροντίζοντας τους οικογενειακούς τάφους.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως, καθώς στο τρένο επικρατούσε συνωστισμός και πολλοί επιβάτες ήταν όρθιοι, εκτινάχθηκαν προς όλες τις κατευθύνσεις κατά τη σύγκρουση του τρένου. Μέσα ενημέρωσης έδειξαν εικόνες από επιζήσαντες να βγαίνουν από τη σήραγγα.

Το τρένο, το οποίο εκτελούσε δρομολόγιο από την πρωτεύουσα Ταϊπέι προς τη νοτιοανατολική πόλη Ταϊτούνγκ, εκτροχιάσθηκε αφού φαίνεται πως έπεσε πάνω του ένα φορτηγό που γλίστρησε σε πρανές από εργοτάξιο κοντά στις ράγες.

Ο Υπουργός Μεταφορών Λιν Τσια-λουνγκ, που μετέβη στο σημείο, δήλωσε στους δημοσιογράφους πως η αμαξοστοιχία μετέφερε περίπου 490 ανθρώπους, περισσότερους από τους 350 που είχε ανακοινώσει νωρίτερα η Πυροσβεστική.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Central News Agency μετέδωσε πως το φορτηγό φαίνεται πως γλίστρησε σε πρανές και βρέθηκε πάνω στο δρόμο του τρένου, επειδή ο οδηγός δεν είχε τραβήξει σωστά το χειρόφρενο. Ο οδηγός του φορτηγού ανακρίνεται από την Αστυνομία.

Η Πυροσβεστική έδωσε στη δημοσιότητα μια φωτογραφία που φαίνεται ότι δείχνει συντρίμμια του φορτηγού δίπλα στο εκτροχιασμένο τρένο, ενώ σε αεροφωτογραφία φαίνεται το πίσω μέρος της αμαξοστοιχίας να εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω στις ράγες δίπλα από το εργοτάξιο.

«Το τρένο μας συγκρούσθηκε με ένα φορτηγό», λέει ένας άνδρας σε βίντεο που μεταδόθηκε από την τηλεόραση της Ταϊβάν και δείχνει εικόνες από τα συντρίμμια. «Το φορτηγό έπεσε επάνω μας».

