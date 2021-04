Αθλητικά

Το περιβραχιόνιο του Ρονάλντο δημοπρατήθηκε για καλό σκοπό

Το περιβραχιόνιο που έριξε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στο γρασίδι του Ράικο Μίτιτς... δημοπρατήθηκε για να βοηθήσει ένα μωρό από τη Σερβία.

Της Λίτσας Ιωάννου

Το «παράπονο» του αρχηγού της Πορτογαλίας Κριστιάνο Ρονάλντο στο Βελιγράδι το περασμένο Σάββατο, για την ακύρωση του γκολ του στις καθυστερήσεις που θα χάριζε τη νίκη στην «σελεσάο» στον αγώνα με τη Σερβία, έγινε μια υπέροχη πράξη αλληλεγγύης.

Ο πυροσβέστης Τζόρτζε Βουκίτσεβιτς, περισυνέλλεξε το περιβραχιόνιο του «καπιτάνο» και το παρέδωσε σε μια παιδική οργάνωση, η οποία αναζητούσε χρήματα για τον 6 μηνών Γκαβρίλο Τζούρτζεβιτς, που πάσχει από νωτιαία μυϊκή ατροφία.

Μετά την επαλήθευση της αυθεντικότητας του περιβραχιονίου, ξεκίνησε στην ιστοσελίδα Limundo η δημοπρασία.

Τις πρώτες ώρες είχε ήδη γίνει εθνικό ρεκόρ όσον αφορά τη δημοπρασία αθλητικού εξοπλισμού, σύμφωνα με την Σερβική εφημερίδα Telegraf.

Το περιβραχιόνιο του Κριστιάνο Ρονάλντο πωλήθηκε στην εταιρία στοιχημάτων Mozzart, η οποία έκανε την μεγαλύτερη προσφορά, ύψους 7,5 εκατομμύριων δηναρίων (63.000 ευρώ).

