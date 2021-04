Παράξενα

“Alert”: “Χάθηκε” κόκορας, σήμα κατατεθέν εστιατορίου - Προσφέρεται αμοιβή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Φτερά" έκανε ο γιγαντιαίος κόκορας την περασμένη εβδομάδα. Απαρηγόρητος ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου.

Ο ιδιοκτήτης εστιατορίου στο Ουισκόνσιν των ΗΠΑ θέλει πραγματικά το άγαλμα κόκορα, σήμα κατατεθέν του καταστήματός του πίσω.

Την περασμένη εβδομάδα, κάποιος έκλεψε το γιγαντιαίο άγαλμα με κόκορα έξω από το εστιατόριο στην πόλη Όσιο του Ουισκόνσιν.

Μετά από αρκετές ημέρες χωρίς ίχνη του κόκορα, ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου, Αρτάν Σαμπάνι αποφάσισε να προσφέρει μια αμοιβή για την επιστροφή του: 1.000 δολάρια και ένα δωρεάν γεύμα.

Ο Σαμπάνι δήλωσε στο Fox News ότι ανακάλυψε ότι ο κόκορας είχε κλαπεί, όταν ένας από τους τακτικούς πελάτες του τον ρώτησε αν είχε απομακρύνει το άγαλμα.

Πήγα στην πόρτα και είδα ότι δεν υπήρχε, τόνισε.

Ο κόκορας ύψους 3,6 μέτρων και φάρδους 1,2 μέτρων ήταν τοποθετημένος στο έδαφος με δοκούς από ατσάλι.

Ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου είπε ότι μίλησε με την αστυνομία για την κλοπή, αλλά αν αποδειχθεί ότι πρόκειται για φάρσα, δεν σκοπεύει να καταθέσει μήνυση.

Αν είναι φάρσα, αν είναι κάποια παιδιά γυμνασίου ή παιδιά κολεγίου, δεν θα υποβάλω μήνυση, είπε.

«Τους καταλαβαίνω, είναι νέοι, διασκεδάζουν» πρόσθεσε. «Δεν έβλαψαν κανέναν, δεν κατέστρεψαν την περιουσία μου ή την επιχείρηση ή οτιδήποτε άλλο. Φυσικά, δεν πρόκειται να καταθέσω μήνυση ... Θα τους δώσω ακόμη και την αμοιβή των 1.000 δολαρίων για την επιστροφή του και επίσης ένα δωρεάν γεύμα στο εστιατόριο» εξήγησε.

Ωστόσο, εάν ο κλέφτης σκοπεύει να πουλήσει τον κόκορα για κέρδος, ο Σαμπάνι είπε ότι αυτή «αυτή είναι διαφορετική ιστορία».

«Είναι σημείο αναφοράς, είναι πραγματικά σημείο αναφοράς για την κοινότητα» είπε ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου για τον κόκορα. «Οι άνθρωποι κάνουν στάση και φωτογραφίζονται με τον κόκορα», είπε, τονίζοντας ότι το άγαλμα ήταν μπροστά από κατάστημα που δεν λειτουργεί, ακριβώς δίπλα στο δικό του εδώ και 30 χρόνια