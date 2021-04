Life

Ντάνιελ Κρεγκ: Από 007... στα σίκουελ της ταινίας “Στα Μαχαίρια”

Nέα "χρυσοφόρα" συμφωνία για τον Ντάνιελ Γκρεγκ.

Ο Κρεγκ αναμένεται να πρωταγωνιστήσει σε δύο σίκουελ της ταινίας μυστηρίου του 2019 «Στα Μαχαίρια» (Knives Out), η οποία θα προβληθεί στο Netflix, έπειτα από μια συμφωνία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.

Το Netflix ανακοίνωσε σήμερα ότι αγόρασε τα δικαιώματα των δύο follow up ταινιών, όπου θα συναντηθούν και πάλι ο Ντάνιελ Κρεγκ με τον σκηνοθέτη Ράιαν Τζόνσον.

Τα Variety και Deadline Hollywood έγραψαν πως το Netflix κατέβαλε ποσό ύψους μεταξύ 400 και 450 εκατομμυρίων δολαρίων για τα δικαιώματα των δύο σίκουελ, ένα ποσό που καθιστά τη συγκεκριμένη συμφωνία μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες streaming ταινιών που έχει ποτέ συναφθεί.

Το Netflix απέφυγε να σχολιάσει τις οικονομικές λεπτομέρειες της συμφωνίας, όμως ανέφερε πως ορισμένα δημοσιεύματα είναι ανακριβή.

Στην ταινία «Στα Μαχαίρια», ένα αστυνομικό μυστήριο του στιλ της Αγκάθα Κρίστι, πρωταγωνίστησε ο Κρεγκ υποδυόμενος τον ιδιωτικό ντετέκτιβ Μπενουά Μπλανκ, στο πλευρό άλλων αστέρων όπως της Τζέιμι Λι Κέρτις, του Κρις Έβανς, του Ντον Τζόνσον και του Κρίστοφερ Πλάμερ.

Η ταινία είχε προϋπολογισμό 40 εκατομμυρίων δολαρίων και εισπράξεις 311 εκατομμυρίων δολαρίων στο παγκόσμιο box office.