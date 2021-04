Κοινωνία

Ερέτρια: Ελεύθεροι οι συλληφθέντες για το εργατικό δυστύχημα (βίντεο)

Τρισάγιο στη μνήμη των τριών εργατών που σκοτώθηκαν από ηλεκτροπληξία. Τι δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στον ΑΝΤ1.

Ελεύθεροι αφέθηκαν και οι τρεις συλληφθέντες που οδηγήθηκαν το πρωί στον εισαγγελέα της Χαλκίδας για το δυστύχημα στο Γυμνό της Ερέτριας, όπου έχασαν την ζωή τους τρεις εργαζόμενοι από ηλεκτροπληξία.

Ωστόσο, η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να προσδιοριστούν με σαφήνεια οι πιθανές ευθύνες των τριών κατηγορουμένων.

Να σημειωθεί ότι για τον εργοδηγό και τον μηχανικό του έργου όπως επίσης και για την επιβλέπουσα ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, βαριές σωματικές βλάβες και για παραβάσεις που έχουν σχέση με την ασφάλεια των εργασιών.

Τρισάγιο στη μνήμη των τριών εργατών

Στη μνήμη των τριών εργατών που έχασαν τη ζωή τους στο Γυμνό Ερέτριας, τελέσθηκε τρισάγιο από τους κατοίκους, που είδαν μπροστά στα μάτια τους να χάνουν με φρικτό τρόπο τη ζωή τους.

Ακόμη και σήμερα κανείς δε μπορεί να πιστέψει τι έγινε εκείνα τα μοιραία λεπτά στην κολόνα της ΔΕΗ. Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε κάτοικος της περιοχής. Περιέγραψε πως οι άνδρες «καίγονταν σαν λαμπάδα» φωνάζοντας βοήθεια, ενώ τους χτυπούσε το ρεύμα από τα καλώδια που είχαν πιαστεί στον γερανό.

