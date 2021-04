Κοινωνία

Συναγερμός για πλαστά χαρτονομίσματα και τραπεζικές κάρτες “κλώνους”

Συνελήφθη πριν ρίξει στην αγορά μεγάλο αριθμό πλαστών χαρτονομισμάτων. Τι βρήκαν στο αυτοκίνητο και στο σπίτι του δράστη οι Αρχές.

Συνελήφθη στη Ρόδο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου, ένας ημεδαπός στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 1.040 πλαστά χαρτονομίσματα, ενενήντα πλαστικές κάρτες «κλώνοι» και εξοπλισμός παραχάραξης νομισμάτων και αντιγραφής ψηφιακών καρτών.

Ειδικότερα, προχθές το βράδυ στο πλαίσιο ελέγχου από περιπολούντες αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντοπίσθηκε ο κατηγορούμενος μέσα σταθμευμένο αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του και προήχθη στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου.

Από την αστυνομική ερευνά που ακολούθησε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, στο όχημα και την κατοικία του, μετξύ άλλων: πλαστά χαρτονομίσματα ευρώ και δολαρίων σχέδια χαρτονομίσματος χρυσού χρώματος από 5 έως 500 ευρώ, από 5 έως 50 λίρες και από 50 έως 1.000 δολάρια. Επίσης 90 λευκές πλαστικές κάρτες «κλώνοι», με ξεχωριστό αναγραφόμενο κωδικό, 2 ψηφιακοί δέκτες ανάγνωσης και σκαναρίσματος καρτών, 12 μπρελόκ, με ενσωματωμένη κάρτα ανάγνωσης αλγορίθμων και 3 αναγνώστες ψηφιακών καρτών «smart card reader»,

Από τη μελέτη και συνδυαστική αξιολόγηση των στοιχείων της υπόθεσης όπως ανακοινωσε η αστυνομία προκύπτει ότι: Στα πλαστά χαρτονομίσματα απουσιάζουν τα κινούμενα σύμβολα, το μελάνι μεταβλητού χρωματισμού και η ιριδίζουσα λωρίδα. Στις κάρτες «κλώνους» ήταν δυνατό να αντιγραφούν, μέσω του ψηφιακού δέκτη ανάγνωσης και σκαναρίσματος καρτών ή των ψηφιακών συσκευών (smart card reader) ψηφιακοί κωδικοί από γνήσιες κάρτες. Τα μελάνια εκτύπωσης διαφόρων χρωμάτων, ο επαγγελματικός κόφτης χάρτου, οι κόλλες Α4, που προσομοίαζαν της ποιότητας έντυπου χαρτονομίσματος, καθώς και τα σχέδια χαρτονομίσματος, χρυσού χρώματος, αποτελούν εργαλεία και μέσα που χρησιμοποιούσε ο δράστης για την παραχάραξη χαρτονομισμάτων με τη μέθοδο της ψηφιακής εκτύπωσης.

Τα πλαστά χαρτονομίσματα θα αποσταλούν στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.