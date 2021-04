Πολιτική

Τσίπρας προς Κυβέρνηση: Έχετε δυσανεξία στην κριτική

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για έκτακτη και δραματική κατάσταση, που δεν μπορεί να έχει χαρακτήρα στείρας αντιπαράθεσης, μίλησε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, στη Βουλή.

Για “δυσανεξία” των βουλευτών της συμπολίτευσης στην κριτική έκανε λόγο ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, ξεκινώντας την ομιλία του στην σημερινή προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για την πανδημία.

Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε σε μια «έκτακτη» και «δραματική» συνθήκη στην οποία η πολιτική συζήτηση «δεν μπορεί να έχει χαρακτήρα στείρας αντιπαράθεσης» αλλά ότι χρειάζεται να γίνει μια «πιο ψύχραιμη αναζήτηση λύσεων σε δυο κατευθύνσεις», υπογραμμίζοντας ότι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν επιδείξει «ενσυναίσθηση» απέναντι στην «κρίσιμη πραγματικότητα», με «σκληρή κριτική αλλά και προτάσεις».

Η πρώτη, σημείωσε, είναι «πώς θα απαλλαγεί η χώρα με τις λιγότερες δυνατές απώλειες από τον κλοιό της πανδημίας και της οικονομικής κρίσης» και η δεύτερη, πρόσθεσε, είναι «ποιο δρόμο πρέπει να πάρουμε, όχι από αύριο, αλλά από χτες, για να αφήσουμε πίσω μας τα δύσκολα χρόνια και να δώσουμε μια νέα ελπίδα και μια νέα προοπτική στον κόσμο της εργασίας και της δημιουργίας» και «πρωτίστως στους νέους».

«Οφείλουμε, για να το πω με απλά λόγια, να συζητήσουμε, να προτείνουνε, να διαφωνήσουμε, με σεβασμό στην αλήθεια. Με σεβασμό στις ανάγκες των ανθρώπων. Με σεβασμό στους χιλιάδες νεκρούς και σε όσους αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται στα ασφυκτικά γεμάτα νοσοκομεία. Με σεβασμό στην αγωνία για το σήμερα και το αύριο όσων βλέπουν το εισόδημά τους να εξανεμίζεται και να απειλείται. Και στην αγωνία εκείνων που αναζητούν μια διέξοδο στο προσωπικό και οικογενειακό τους αδιέξοδο», ανέφερε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας την ανάγκη για μια νέα αισιοδοξία που όμως δε θα είναι ανάλογη του “success story” της κυβέρνησης Σαμαρά κατά τη διάρκεια της κρίσης. «Που δεν πρόκειται όμως να δημιουργηθεί με ρητορικά σχήματα, ανούσιες αντιπαραθέσεις, διαγγέλματα και τηλεοπτικό καλλωπισμό. Ούτε βέβαια με στημένες δίκες, διώξεις πολιτικών αντιπάλων της κυβέρνησης, διχαστικές επιλογές, αστυνομική καταστολή, και καταιγισμό προπαγάνδας», υπογράμμισε.

Την άποψη ότι η Κυβέρνηση έχει χάσει την εμπιστοσύνη των πολιτών εξέφρασε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, ασκώντας σκληρή κριτική στον Πρωθυπουργό ότι επιμένει σε ένα “success story”, την ώρα που οι πολίτες «πεθαίνουν και αγωνιούν».

«Η πραγματικότητα είναι πολύ σκληρή για να παίζουμε παιγνίδια επικοινωνίας με αυτή και να παίζουμε με τα νεύρα και τις αντοχές της κοινωνίας», τόνισε ο κ. Τσίπρας και κατηγόρησε την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζουν ένα “success story”, όπως έκανε η κυβέρνηση Σαμαρά τότε που η χώρα «πήγαινε ολοταχώς στα βράχια». Χαρακτήρισε, δε, λυπηρό ότι «στις συνθήκες αυτού του δράματος εμφανίζονται εκείνοι που έχουν αντικειμενικά τη μεγαλύτερη ευθύνη, ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνησή του, να μην καταλαβαίνουν τίποτα, να μην σέβονται την αλήθεια και τους ανθρώπους που υποφέρουν».

«Από τη μια μεριά η κοινωνία, οι φορείς των εργαζομένων και των μικρομεσαίων, οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής. Ο πραγματικός κόσμος που αναζητά λύσεις. Και από την άλλη ο κ. Μητσοτάκης και όσοι τον περιστοιχίζουν. Ο θαυμαστός κόσμος του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του. Όπου όλα έχουν καλώς. Και το κακό, οι θάνατοι, τα λουκέτα, η αγωνία, η ανασφάλεια, εμφανίζονται περίπου ως μία φυσιολογική εξέλιξη της πανδημίας. Ή, ακόμα χειρότερα, με μια αλχημεία μακάβρια μέσων όρων και δημιουργικής λογιστικής εμφανίζονται και ως ειδυλλιακά», είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και διερωτήθηκε: «Είναι δυνατόν οι άνθρωποι να πεθαίνουν και να αγωνιούν, αλλά οι αριθμοί να ευημερούν σ’ αυτή τη χώρα;».

Συνεχίζοντας, ο κ. Τσίπρας επέρριψε την απόλυτη ευθύνη στην Κυβέρνηση που «κατέστρεψε με πολύ μεγάλη ταχύτητα την εμπιστοσύνη των πολιτών». «Ποια εμπιστοσύνη να σας έχουν κύριε Μητσοτάκη όταν παρακολουθούν ζαλισμένοι ένα χορό αντιφάσεων, διαχειριστικής ανεπάρκειας και εξόφθαλμης ανικανότητας;», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι η Κυβέρνηση λέει τα ίδια τώρα με τα τέλη Οκτωβρίου, όταν «τότε είχαμε μόλις 600 νεκρούς σε οκτώ μήνες και τώρα σε πέντε μήνες έχουμε 7.500 ζωές που έχουν χαθεί» και «μάλιστα πέντε μήνες στους οποίους εφαρμόζουμε ένα από τα πιο σκληρά lockdown στην Ευρώπη».

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παρέπεμψε στα πιο πρόσφατα στοιχεία που δείχνουν επιδείνωση της υγειονομικής κατάστασης στην Ελλάδα, όπως ότι «την τελευταία εβδομάδα είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη σε ρυθμό θνητότητας» αλλά και «σε αύξηση κρουσμάτων». «Λυπάμαι, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, αλλά η αυταρέσκειά σας, η διαχειριστική ανικανότητα του περίφημου επιτελικού σας κράτους, οι ιδεοληψίες σας, η εχθροπάθεια απέναντι στους αντιπάλους σας, η εχθρότητά σας στην ιδέα του ΕΣΥ και του κοινωνικού κράτους, η προσφυγή σας στη βία των λόγων και των έργων, σας έχουν καταστήσει και πολλαπλασιαστή της κρίσης που ζούμε», τόνισε ο κ. Τσίπρας, καταλογίζοντας στην Κυβέρνηση «τραγικά λάθη στη στρατηγική» της που αφορούν από το άνοιγμα/κλείσιμο των δραστηριοτήτων και τα περιοριστικά μέτρα μέχρι την «τραγική υποτίμηση του ΕΣΥ», τα εμβόλια, και την οικονομία.

Έκανε λόγο, μάλιστα, για «ιλαροτραγωδία» και «δείγμα επικίνδυνης, θανάσιμης τσαπατσουλιάς», ενώ αναφέρθηκε σε «έξυπνα μέτρα» που αποδείχθηκαν «ανόητα» και σε απαγορεύσεις που είχαν ως αποτέλεσμα τον περαιτέρω συνωστισμό. «Έχετε καταλάβει ότι ο μέσος πολίτης δεν ξέρει τι ισχύει; Πόσο θα μας τρελάνετε πια; Ποιος να σας πάρει στα σοβαρά με μια τέτοια διαχείριση;», είπε επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, ενώ διερωτήθηκε: «Και πώς να μην οδηγηθούμε σε καταστάσεις Νέας Σμύρνης όταν προσπαθείτε να επιβάλετε την ανικανότητα και το μπάχαλο με την αστυνομική βία;». Σχολίασε, δε, και την κατάσταση με τα σχολεία, καθώς και τα ΜΜΜ, λέγοντας σκωπτικά πως ο ιός «δεν κολλάει στα ΜΜΜ αλλά κολλάει όταν πάει κάποιος έξω να πιει έναν καφέ, στην εστίαση».

«Τα ίδια ακριβώς κάνετε και με την οικονομία. Ο συνδυασμός της ιδεοληψίας με την ανικανότητα πρόβλεψης και έγκαιρης παρέμβασης που σας χαρακτηρίζουν έχει αποδειχτεί καταστροφικός», τόνισε ο κ. Τσίπρας, κατηγορώντας την Κυβέρνηση ότι παίρνει τα αυτονόητα μέτρα, όπως είναι η επιδότηση των επιχειρήσεων εστίασης με τεράστια καθυστέρηση. «Δεν ξέρετε πού πατάτε και πού βρίσκεστε. Ειλικρινά, αδυνατεί κανείς να κατανοήσει τι του λέτε. Και γι’ αυτό δεν εμπνέετε καμία εμπιστοσύνη στον πολίτη», συνέχισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Όσον αφορά στα εμβόλια, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και ο Πρωθυπουργός είχαν έντονη λογομαχία όσον αφορά το κατά πόσο η Ελλάδα βρίσκεται σε καλή θέση στους εμβολιασμούς σε σχέση με άλλες χώρες της ΕΕ και συγκεκριμένα τη Γερμανία. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστήριξε ότι η Κυβέρνηση έπρεπε να έχει αναζητήσει και άλλες πηγές εμβολίων, κάνοντας λόγο για «μεγάλη αποτυχία της ΕΕ» και «βαθύτατη ευθύνη της Γερμανίας και της κ. Φον Ντερ Λάιεν για την κατάντια αυτή της ΕΕ», ενώ επέρριψε την ευθύνη στον κ. Μητσότακη ότι φέρθηκε «σαν ανέμελος παρατηρητής».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε τέσσερις προτάσεις προκειμένου «να αλλάξει αυτή η θλιβερή εικόνα έστω στο και πέντε».

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι ο εμβολιασμός «πρέπει να ανοίξει επιτέλους στον ενεργό πληθυσμό» και να εμβολιαστούν κατά προτεραιότητα οι εργαζόμενοι σε τουρισμό, σούπερ μάρκετ, ΜΜΜ, εκπαιδευτικοί και κούριερ, κάτι που όπως είπε είναι απαραίτητο για ένα βιώσιμο άνοιγμα της οικονομίας.

Επίσης, τόνισε πως απαιτούνται μαζικά μοριακά τεστ με ευθύνη του ΕΟΔΥ και έλεγχοι κάθε Δευτέρα και Παρασκευή σε εργασιακούς χώρους και σχολεία, λέγοντας ότι το self testing από μόνο του είναι αδιέξοδο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο συμπληρωματικά στα μοριακά.

Η τρίτη πρόταση, όπως είπε, είναι να προχωρήσει η πραγματική επίταξη των απαραίτητων μονάδων των ιδιωτικών κλινικών και κάλεσε την κυβέρνηση να σταματήσει «επιτέλους τα κόλπα με τις ιδιωτικές κλινικές».

Τέλος, απηύθυνε έκκληση να προσλάβει τους επιλαχόντες γιατρούς στο διαγωνισμό.

«Το κρίσιμο είναι ότι κάνοντας ότι δεν βλέπουν την πραγματικότητα δεν μπορεί η χώρα να πάει μπροστά και δεν μπορεί να περιμένει πολλά ο ελληνικός λαός από μια τέτοια Κυβέρνηση», κατέληξε στην πρωτολογία του ο Αλέξης Τσίπρας.

Διαβάστε ακόμη:

Μητσοτάκης: να φτάσουμε πιο ασφαλείς στο Πάσχα και πιο ελεύθεροι στο καλοκαίρι

Γεννηματά: μετά την αποτυχία της Κυβέρνησης, είναι “ώρα μάχης” για όλους

Παρενόχληση σκάφους του Λιμενικού από τουρκική ακταιωρό (εικόνες)