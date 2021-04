Κοινωνία

Διακοπή κυκλοφορίας στη Συγγρού

Αναλυτικά οι μέρες και οι ώρες των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, την 3 και 4 Απριλίου 2021 και κατά τις ώρες 07.00΄ έως 15.00΄, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα της Λ. Συγγρού, στο τμήμα της από το ύψος της συμβολής της με την οδό Φραντζή έως το ύψος της συμβολής της με την Λ. Ποσειδώνος, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Η ΓΑΔΑ καλεί τους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

