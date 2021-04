Κοινωνία

Συγκλονίζει ο τραυματίας αστυνομικός στη Νέα Σμύρνη (βίντεο)

Πώς περιγράφει την άγρια επίθεση που δέχθηκε και τι μήνυμα στέλνει προς εκείνους που προσπάθησαν να τον σκοτώσουν.

Ολόκληρη η Ελλάδα συγκλονίστηκε πριν από μερικές εβδομάδες από την εικόνα του βαριά τραυματισμένου Ειδικού Φρουρού στην πλατεία της Νέας Σμύρνης, ο οποίος δέχτηκε φονική επίθεση από συγκεντρωμένους.

Ο Άγγελος, αυτό είναι το όνομα του Ειδικού Φρουρού, λίγες μέρες μετά την έξοδό του από το νοσοκομείο, με εμφανή τα σημάδια της επίθεσης, μίλησε αποκλειστικά στο Lawandorder.gr. Μίλησε για όλα. Για τις στιγμές πριν την επίθεση, για τα λεπτά που ήταν στα χέρια του όχλου, τα «δύο λεπτά που ήταν σαν αιώνας» όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, αλλά και για τα συναισθήματά του προς τους συναδέλφους του, την ηγεσία του σώματος αλλά και προς αυτούς που προσπάθησαν να τον σκοτώσουν.

Αναφέρει ότι δέχτηκε τεράστια αγάπη και υποστήριξη από τον κόσμο, από την πολιτική και την υπηρεσιακή ηγεσία της Αστυνομίας και αποφεύγει να αναφέρει τα ονόματα όσων των επισκέφτηκαν «για να μην ξεχάσω κάποιον, ήμουν ζαλισμένος από την επίθεση», όπως λέει ευγενικά.

«Καμία οργή και κανένα μίσος δεν υπάρχει για όσους προσπάθησαν να μου αφαιρέσουν τη ζωή» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Άγγελος. Ήρεμος και χωρίς καμία ένταση στη φωνή του, τονίζει ότι «η βία είναι καταδικαστέα από όπου κι αν προέρχεται» και δίνει ένα μήνυμα ενότητας προς την κοινωνία.

Πηγή: lawandorder.gr

