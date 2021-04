Κοινωνία

Πωλούσαν ναρκωτικά σε σχολεία και πιάτσες της Αττικής (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρεις συλλήψεις διακινητών . Πώς έπεσαν στα χέρια των Αρχών.

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, στην Αθήνα και στο Γαλάτσι, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, δύο αλλοδαποί για παράβαση του Νόμου περί Εξαρτησιογόνων Ουσιών.

Στο πλαίσιο δράσεων της ανωτέρω Υπηρεσίας για τη σύλληψη εμπόρων-διακινητών ναρκωτικών και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση των ανωτέρω στη διακίνηση ποσοτήτων κοκαΐνης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, εντοπίστηκαν οι δύο αλλοδαποί και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Από τις έρευνες στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

1.315 γραμμ. κοκαΐνης,

18 φακελάκια φαρμακευτικού σκευάσματος,

2 ζυγαριές ακριβείας,

τα χρηματικά ποσά των 15.020 ευρώ και 241 δολαρίων,

7 συσκευές κινητής τηλεφωνίας και

πλήθος νάιλον συσκευασιών

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Και τρίτη σύλληψη

Επίσης στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, συνελήφθη και 29χρονος αλλοδαπός για παράβαση του Νόμου περί Εξαρτησιογόνων Ουσιών από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Στο πλαίσιο δράσεων της ανωτέρω Υπηρεσίας για τη σύλληψη εμπόρων-διακινητών ναρκωτικών και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση του ανωτέρω στη διακίνηση ποσοτήτων διαφόρων ειδών ναρκωτικών ουσιών, στην ευρύτερη περιοχή της Κυψέλης, της Γκράβας και των Πατησίων, εντοπίστηκε ο 29χρονος και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων:

2.250 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

12 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης,

280 γραμμ. μεθαμφεταμίνης,

32 δισκία ecstasy,

10 τεμάχια χαρτιού εμποτισμένα με LSD,

4 ζυγαριές ακριβείας,

διάφορα εργαλεία για επεξεργασία κάνναβης (τρίφτες, πρέσες κ.α.) και

το χρηματικό ποσό των 484 ευρώ

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Διαβάστε επίσης

Τραγωδία από φωτιά σε σπίτι

Συναγερμός για πλαστά χαρτονομίσματα και τραπεζικές κάρτες “κλώνους”

Βίντεο από απανωτά “χτυπήματα” διαρρηκτών σε επιχειρήσεις (βίντεο)