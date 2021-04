Κοινωνία

Τραγωδία από φωτιά σε σπίτι

Παρά την επέμβαση των πυροσβεστών, δεν αποφεύχθηκε το κακό.

Χωρίς τις ασιθήσεις της εντοπίστηκε μια γυναίκα απο πυροσβέστες που επιχειρούσαν για την κατάσβεση φωτιάς στο σπίτι της.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στον Βύρωνα Αττικής.

Η γυναίκα βρέθηκε χωρις τις αισθήσεις της, μέσα στο σπίτι της, επι της οδού Κολοκοτρώνη.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με δύο οχήματα.