Πολιτική

Μητσοτάκης: Η εστίαση θα ανοίξει μετά το Πάσχα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για την ενίσχυση στον κλάδο της εστίασης και τι απάντησε στο ενδεχόμενο να μην ωφεληθούν όλοι.

Στην τριτολογία του στην Βουλή στην συζήτηση προ Ημερησίας Διατάξεως ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας στις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα για την ενίσχυση με 330 εκατομμύρια στον κλάδο της εστίασης και το ενδεχόμενο να μην ωφεληθούν όλοι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε πως «δεν θα υπάρχει κανένας κόφτης σε ό,τι αφορά στον αριθμό των εργαζομένων. Αφορά σε όλες τις επιχειρήσεις εστίασης που έχασαν το 30% του τζίρου τους. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα που ανακοινώθηκε χθες δεν θα έχει κανένα κόφτη. Θα σας ζητούσα κ. Τσίπρα να επικοινωνήσετε με τον κλάδο της εστίασης και να σας πουν εκείνοι πως υποδέχτηκαν τα χθεσινά μέτρα στήριξης».

Και συνέχισε λέγοντας: «Στον τομέα της εστίασης 6 στις 7 επιχειρήσεις πήραν κάποιου είδους μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής. Παρά τις μεγάλες οικονομικές δυσκολίες και λαμβάνοντας υπ όψιν το μέγεθος της ύφεσης, η κυβέρνηση κινήθηκε γρήγορα και ανταποκρίθηκε σε μεγάλο βαθμό στις απαιτήσεις της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Αυτό δε σημαίνει πως η ανάκαμψη την επόμενη ημέρα θα είναι αυτόματη. θα χρειαστεί ενίσχυση και την επόμενη ημέρα. Εκτίμηση μου είναι πως η εστίαση θα ανοίξει μετά το Πάσχα βάσει των τωρινών επιδημιολογικών δεδομένων».

«Πείτε μας κ. Τσίπρα, με ποιες από τις 170 δράσεις του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης διαφωνείτε», είπε στη συνέχεια ο πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Όλα αυτά κατατείνουν σε μία πιο πράσινη και ψηφιακή κατεύθυνση της ελληνικής Οικονομίας. Εμείς έχουμε δώσει δείγματα γραφής και για τους δύο αυτούς στόχους. Εμείς έχουμε εχέγγυα για να υποστηρίξουμε αυτές τις πολιτικές που συμπληρώνουμε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και συμπλήρωσε: «Μιλάμε για πολύ σημαντικούς πόρους που προστίθενται στην φαρέτρα μας οι οποίοι με τη σειρά τους θα κινητοποιήσουν άλλους τόσους ίδιους πόρους για να καλύψουμε το κενό επενδύσεων».

Ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε την τριτολογία του στην Βουλή με μια απάντηση στις αναφορές του γγ του ΜεΡΑ 25, Γιάνη Βαρουφάκη, λέγοντας πως «η έκφραση σας κ. Βαρουφάκη, «το τίποτε που κυβερνάει», είναι επιεικώς προσβλητική. Είναι στην πραγματικότητα το 40% των Ελλήνων» είπε ο πρωθυπουργός και συμπλήρωσε πως η δική του αναφορά στον «σουρεαλισμό» δεν ήταν προσβλητική.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: να φτάσουμε πιο ασφαλείς στο Πάσχα και πιο ελεύθεροι στο καλοκαίρι

Τσίπρας προς Κυβέρνηση: Έχετε δυσανεξία στην κριτική

Γεννηματά: μετά την αποτυχία της Κυβέρνησης, είναι “ώρα μάχης” για όλους

Κουτσούμπας: Ενοχοποιείτε τους αρρώστους, αντί να θωρακίσετε το ΕΣΥ