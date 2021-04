Life

“Ήλιος”: εκβιασμοί, απειλές και… παλιοί έρωτες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ραγδαίες είναι, στα νέα επεισόδια, οι εξελίξεις για τους ήρωες της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1.

Αμείωτο θα κρατήσουν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών του ΑΝΤ1, τα επόμενα επεισόδια της σειράς «Ήλιος», που προβάλλεται καθημερινά στις 20:00, αμέσως μετά από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Δευτέρα 5 Απριλίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 135

Ο Δήμος, ο Νικήτας και ο Μάνος καταφέρνουν να δραπετεύσουν. Ο Μάνος εκβιάζει τον Δήμο και του ζητάει να τον κρύψει... Ο Νικήτας συνεχίζει ανενόχλητος τις δουλειές του χωρίς όμως να ξέρει ότι η αστυνομία τον παρακολουθεί. Η Δάφνη εξαγριώνεται όταν αντί για τον Χρήστο βλέπει την Σοφία να φτάνει σπίτι της με τα ψώνια. Ο Δημήτρης έρχεται σε επαφή με τον Νικήτα και του προτείνει να δώσει τον Κωστή στην αστυνομία με αντάλλαγμα την ελευθερία του. Η Νέλλη έχει τρομοκρατηθεί τώρα που ο Μάνος είναι έξω από την φυλακή, ενώ ο Μιχάλης προσπαθεί να την ηρεμήσει και της υπόσχεται ότι θα την προστατεύσει αυτός. Η Αστυνομία εντοπίζει τον Νικήτα και σε μία συμπλοκή τον πυροβολεί. Εκείνος καταφέρνει να ξεφύγει τραυματισμένος… Στην προσπάθειά του να σωθεί, θα απειλήσει τη Λήδα… Η Δάφνη συλλαμβάνεται για χρήση πλαστών εγγράφων και προειδοποιεί τον Χρήστο ότι θα τον εκδικηθεί…

Τρίτη 6 Απριλίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 136

Η Αλίκη καταφέρνει και γλιτώνει απ’ τα χέρια του Κωστή, ενώ ο Δημήτρης ψάχνει ποιος και γιατί θέλει να κάνει κακό στην γυναίκα που αγαπάει. Η Λήδα φροντίζει τον τραυματισμένο Νικήτα, ενώ ο Κωστής ψάχνει να τον εντοπίσει φτάνοντας στο νοσοκομείο. Ο Μάνος συνεχίζει να μένει με τον Δήμο και αυτή τη φορά τον εκβιάζει με κάτι διαφορετικό. Η Διώνη αποχαιρετά το σπίτι του Μενέλαου που θα πουληθεί, κλείνοντας πια κάθε λογαριασμό της με το παρελθόν και έρχεται σε επαφή με μια νεαρή αλλοδαπή που εργαζόταν εκεί. Η Δάφνη, με την επιστροφή της στην φυλακή, θα αιφνιδιάσει για μια κόμη φορά τον Χρήστο και την Σοφία… Η Αλίκη γνωρίζει τον Δημήτρη στην παιδική της φίλη, την Μπέτυ, αλλά απ’ ότι φαίνεται οι δυο τους, έχουν ένα μυστικό που τους συνδέει ήδη… Η Διώνη θα βρεθεί μπροστά στο πτώμα μιας άγνωστης κοπέλας…

Τετάρτη 7 Απριλίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 137

Ο Δημήτρης και η Μπέτυ συναντιούνται και καταλαβαίνουμε πως υπήρξε μια σύντομη σχέση μεταξύ τους στο παρελθόν, που ο Δημήτρης επιμένει να αποκαλύψουν στην Αλίκη. Η Μπέτυ τον πείθει να μην της πει τίποτα, καθώς ήταν κάτι ασήμαντο, που μπορεί να βάλει σε κίνδυνο και την σχέση του αλλά και την δική της φιλία με την Αλίκη. Ο Δημήτρης προσπαθεί να βρει τον Κωστή, μέσω του Νικήτα, ο οποίος νιώθει ευγνωμοσύνη για τη Λήδα, αγνοώντας πως αυτή είναι σε συνεννόηση με τον Δημήτρη. Ο Πέτρος και ο Άρης μπλέκονται εν αγνοία τους σε μια σοβαρή ιστορία δολιοφθοράς, σε σχέση με την αερολέσχη. Η Διώνη βλέπει στο Αστυνομικό Τμήμα την Ορόρα, το κορίτσι που δούλευε στο σπίτι του πατέρα της και καταλαβαίνει ότι έχει κάποια σχέση με την δολοφονημένη κοπέλα που βρήκε στην παραλία… Η Μπέτυ θα μιλήσει στην Αλίκη για την περιπέτεια που είχε πριν χρόνια με τον Δημήτρη…

Πέμπτη 8 Απριλίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 138

Η Αλίκη δεν μπορεί να ξεπεράσει το γεγονός ότι ο Δημήτρης της έκρυψε την αλήθεια για την σχέση που είχε με την Μπέτυ. Του ζητά εξηγήσεις αλλά δεν πείθεται και αρχίζει να απομακρύνεται από εκείνον. Η Διώνη προσπαθεί μαζί με τον Φίλιππο και την Αστυνομία να βρουν την Ορόρα... Ο Πέτρος και ο Άρης βρίσκονται ξαφνικά μπλεγμένοι σε μία υπόθεση υποκλοπής. Κατηγορούνται ότι έστειλαν παράνομα, υλικό που ανήκει στην εταιρίας της Μπέτυς σε μία άλλη ανταγωνιστική εταιρία. Ο Μάνος αρχίζει να χάνει την υπομονή του και θυμώνει με τον Δήμο που δεν έχει φέρει ακόμα τα πλαστά χαρτιά που του ζήτησε. Η Λήδα πηγαίνει τον Νικήτα σε ένα ξενοδοχείο και μένει μαζί του μέχρι να του πέσει ο πυρετός. Ο Νικήτας έχει συγκινηθεί από την στάση της Λήδας απέναντί του και αρχίζει να έχει συναισθήματα για εκείνη.

Παρασκευή 9 Απριλίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 139

Η Αλίκη δεν μπορεί να καταλάβει γιατί ο Δημήτρης της έκρυψε την παλιά του σχέση με την Μπέτυ. Η Λήδα βοηθάει τον Νικήτα να αναρρώσει, χωρίς εκείνος να υποψιάζεται πως συνεργάζεται με τον Δημήτρη, προκειμένου να βρεθούν τα ίχνη του Κωστή. Ο Γιάννης ζητάει από την Αθηνά να βρεθούν οι δυο τους, αλλά εκείνη προσπαθεί να το αποφύγει… Ο Πέτρος δέχεται την επίθεση του Άρη και θυμώνει μαζί του. Ο Δήμος, με την πλάτη του Δημήτρη, προσπαθεί να παγιδεύσει τον Μάνο, όμως φαίνεται πως ο Μάνος, τους εκπλήσσει για ακόμη μια φορά. Ο Χρήστος κι η Σοφία, φαίνεται να ξεπερνούν τις δυσκολίες τους κι είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν στο γάμο τους. Την ίδια στιγμή, η είδηση ενός πτώματος, έρχεται να περιπλέξει την υπόθεση της αερολέσχης. Ενώ ο Νικήτας, είναι ένα βήμα απ’ το να ανακαλύψει το σχέδιο του Δημήτρη και την εμπλοκή της Λήδας σ’ αυτό.

Gallery