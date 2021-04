Life

“Παρουσιάστε!”: η… επιστροφή της Αμαλίας (εικόνες)

Η Κατερίνα Λέχου «σμίγει» ξανά με τον Γιάννη Μπέζο, σε καταστάσεις για γέλια και για “κλάματα".

Ακόμη δύο σπαρταριστά επεισόδια της σειράς “Παρουσιάστε!”, έρχονται Δευτέρα και Τρίτη, στις 21:00 στον ΑΝΤ1.

Δευτέρα 5 Απριλίου - Επεισόδιο 45

Η καθημερινότητα του Γούλα διαταράσσεται για τα καλά όταν η Αμαλία, η αποξενωμένη σύζυγός του κάνει τη μεγάλη της επιστροφή για να διευθετήσουν το θέμα του διαζυγίου. Όλοι στο στρατόπεδο έχουν ακούσει τα χειρότερα για αυτή τη γυναίκα, αφού ο Γούλας την έχει παρουσιάσει σαν ένα «τέρας» συμπεριφοράς. Η άφιξή της, όμως, θα τους αφήσει όλους άφωνους, καθώς η Αμαλία είναι πολύ ευγενική και κερδίζει τους πάντες με τη συμπεριφορά της φέρνοντας τον Γούλα στα όριά του… Βέβαιος ότι η ειρηνική της διάθεση είναι πρόσχημα για να τον ξεζουμίσει οικονομικά, ο Γούλας ζητάει τη βοήθεια του Σκορδά για να φτιάξουν πλαστές αποδείξεις ότι εκείνη έχει εξωσυζυγική σχέση με ερωμένο τον Σκορδά… Η γοητευτικότατη Αμαλία όμως έχει αποκτήσει «διεκδικητές» στο στρατόπεδο και το σχέδιο του Γούλα παίρνει μια απρόσμενη τροπή…

Τρίτη 6 Απριλίου - Επεισόδιο 46

Ο Σκορδάς, βέβαιος ότι ο Γούλας θα πάθει ζηλοτυπικό παραλήρημα αν μάθει ότι η Αμαλία είναι ερωτευμένη μαζί του, πασχίζει να αποκρύψει το ατυχές φιλί του με τη σύζυγο του έτερου διοικητή. Για πόσο όμως θα καταφέρει να το κρατήσει κρυφό; Την ίδια ώρα, η Αμαλία συνειδητοποιεί ότι ο άνθρωπος που φίλησε είναι ο σύντροφος της νέας της «κολλητής», της Ναταλίας, και τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο περίπλοκα… Ενώ η αποσιώπηση του συμβάντος βαίνει καλώς, ο Σκορδάς ξεχνά να υπολογίσει τον Γούλα ο οποίος αρχίζει να πιστεύει ότι η γυναίκα του τελικά έχει έρθει όχι για διαζύγιο αλλά για να «αναζωπυρώσει» την σχέση τους… Τι θα γίνει όταν μάθει ο Γούλας τις πραγματικές προθέσεις της Αμαλίας;

Στον ρόλο της Αμαλίας η Κατερίνα Λέχου.

