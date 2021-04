Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: Η πίεση στο ΕΣΥ συνεχίζεται

Τι δείχνει ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων στην χώρα. Ποια είναι η κατάσταση σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Σημαντική αύξηση παρουσίασε ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων και η πίεση στο ΕΣΥ συνεχίζεται, ανέφερε ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης κατά την ενημέρωση για την πανδημία.

Σε υψηλά επίπεδα ο αριθμός νέων διαγνώσεων στην Αττική με αύξηση 4% , ανέφερε και τόνισε πως μεγαλύτερη είναι αύξηση στην Θεσσαλονίκη με έντονη την πίεση στα νοσοκομεία.

Ο κ. Μαγιορκίνης αναφέρθηκε και στα self test, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη διαδικασία αυτοαπομόνωσης όταν το τεστ βγει θετικό.

