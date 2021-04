Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΕΟΔΥ: Πού θα γίνονται δωρεάν rapid test το Σάββατο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιοχές θα βρίσκονται τα κλιμάκια του ΕΟΔΥ για να διενεργήσουν δωρεάν ελέγχους σε πολίτες.

Το Σάββατο 3 Απριλίου, κλιμάκια του ΕΟΔΥ θα βρίσκονται στα εξής σημεία (10:00-15:00), για τη διενέργεια δωρεάν ελέγχων ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test):

Σταθμός Μετρό “Σύνταγμα” Δ. Ελευσίνας , Πλατεία Ηρώων Δ. Κορυδαλλού, 25η Μαρτίου Σχιστό Δ. Μεγαρέων, Κεντρική Πλατεία Μεγαρέων Δημοτικό Διαμέρισμα Κωτίλιο, Μεγαλόπολη Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, Άρτα Εργατικές Κατοικίες-Ζαρουχλέικα, Φιλίππου Ολυμπιάδος 20, Πάτρα Κύργια Δράμας Κοινότητα Σιταγρών Δράμας Drive through Ψαχνά, Εύβοια Κρυσταλλοπηγή Παραμυθίας, Θεσπρωτίας Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας Πλατεία Μουζακίου, Καρδίτσα Super Market Σκλαβενίτης, Επαρχιακή Οδός Κω-Κεφάλου, Κως Πλατεία Κω, Μακρυγιάννη Κεντρική Πλατεία Λάρισας Κηποθέατρο Λάρισας Πλατεία Ταχυδρομείου Λάρισας Πλατεία Ειρήνης, Κομοτηνή Πλατεία ΟΣΕ, Τρίκαλα Πλατεία Τρικάλων Drive through, Φιλίας 10, Λαμία Πλατεία Μακρολιβάδου, Φθιώτιδα Πλατεία Νεοχωρίου, Φθιώτιδα Πλατεία Παλαμά Δομοκού, Φθιώτιδα