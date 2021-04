Πολιτική

Μηταράκης στον ΑΝΤ1: Απέτυχε η προσπάθεια της Τουρκίας (βίντεο)

Έχουμε ανακτήσει τον έλεγχο του μεταναστευτικού, τόνισε ο Νότης Μηταράκης, με αφορμή την τουρκική παρενόχληση σε σκαφος του Λιμενικού.

"Η προσπάθεια της Τουρκίας να προκαλέσει κλιμάκωση απέτυχε", τόνισε ο Νότης Μηταράκης με αφορμή την παρενόχληση σκάφους του Λιμενικού Σώματος απο τουρκική ακταιωρό, τις πρωινές ώρες σήμερα, στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Λέσβου.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, μιλώντας στο κεντρικό δελτιο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου, εξέφρασε την ελπίδα να πρόκειται για "μεμονωμένο περιστατικό", σημειώνοντας πως, ήδη, ενημερώθηκαν οι Βρυξέλλες και ότι την προσχεχή Δευτέρα θα αποσταλεί επιστολή στην ΕΕ.

"Η Ελλάδα έχει αναβαθμίσει στο μέγιστο την προστασία τόσο των θαλάσσιων όσο και των χερσαίων συνόρων της" τόνισε ο Νότης Μηταράκης.

Ο υπουργός διεμήνυσε, τέλος, πως η χώρα μας έχει ανακτήσει τον έλεγχο του μεταναστευτικού.