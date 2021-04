Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο AstraZeneca: Νέα εξέλιξη για τον θάνατο στο Ίλιον (βίντεο)

H αρμόδια επιτροπή του ΕΟΦ ενημέρωσε τις Ευρωπαϊκές αρχές. Τι αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

Του Τάσου Τέλλογλου

Ο θάνατος μίας 61χρονης γυναίκας, η οποία παρουσίασε θρόμβωση στην καρωτίδα, λίγες ημέρες αφού είχε εμβολιαστεί, συζητήθηκε σε τουλάχιστον δύο συνεδριάσεις της αρμόδιας επιτροπής του ΕΟΦ, χωρίς να θεμελιωθεί αιτιότητα με τον εμβολιασμό της άτυχης γυναίκας με το εμβόλιο της AstraZeneca.

Σημειώθηκε ότι «πιθανά» να συσχετίζεται με αυτό και ως τέτοια πληροφορία διαβιβάσθηκε στην PRAC ,την επιτροπή φαρμακοεπαγρύπνησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ).

Ο Καθηγητής Ανοσολογίας που παραιτήθηκε προχθές με επιστολή του προς τον Υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια, είχε πάρει μέρος επί λίγο παραπάνω από ένα 20λεπτο στη σχετική συνεδρίαση.

Κυβερνητικές πηγές έλεγαν χθες ότι με αυτό το ένα περιστατικό δεν είναι δυνατόν να σταματήσουν οι εμβολιασμοί σε αυτήν τη φάση της επιδημιολογικής επιβάρυνσης του συστήματος Υγείας και σε κάθε περίπτωση η Πολιτεία θα αναμείνει την απόφαση του ΕΜΑ στις 9 Απριλίου.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός μέσω της επιτροπής φαρμακοεπαγρύπνησης συνεκτιμά 44 περιστατικά από ολόκληρη την Ευρώπη (σε 9,2 εκατομμύρια εμβολιασμούς που έχουν διενεργηθεί).