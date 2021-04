Πολιτισμός

Αρχαιολογικοί χώροι - Μουσεία: Το νέο θερινό ωράριο

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού το νέο ωράριο λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων.

Το νέο θερινό ωράριο λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων, ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, το νέο ωράριο λειτουργίας, φέτος, εξαιτίας των δυσκολιών που έχει επιφέρει η πανδημία, αντί της καθιερωμένης ημερομηνίας έναρξης (1η Απριλίου), τίθεται σε ισχύ ως εξής: Για τους υπαίθριους αρχαιολογικούς χώρους, από την 24η Απριλίου έως την 31η Οκτωβρίου 2021, και για τα αρχαιολογικά μουσεία, τα μνημεία και τα σπήλαια, από την 4η Μαΐου - εφόσον οι επιδημιολογικές συνθήκες το επιτρέψουν - έως την 31η Οκτωβρίου 2021.

«Με τη φετινή υπουργική απόφαση, τα ωράρια λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων ομαδοποιούνται σε δύο βασικές κατηγορίες (8 π.μ. έως 8 μ.μ. και 8.30 π.μ. έως 3.30 μ.μ), ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα εργαζομένων και επισκεπτών», αναφέρει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ.

Επίσης επισημαίνεται ότι φέτος, ο αριθμός των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων, που αποδίδονται στο κοινό, αυξάνεται, καθώς προστίθενται νέοι τόποι επίσκεψης, όπως το Μουσείο Δημοκρατίας στον Άγιο Ευστράτιο, το Μουσείο Λοβέρδου-Τσίλλερ στην Αθήνα, ο αρχαιολογικός χώρος του αρχαίου θεάτρου Αιγών.

Επίσης, έχει αυξηθεί ο αριθμός των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων που θα λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο (8π.μ. έως τις 8μ.μ), όπως ο αρχαιολογικός χώρος και το μουσείο της Αρχαίας Ελεύθερνας στο Ρέθυμνο και το Κάστρο της Πάργας.

«Στο σύνολο των αρχαιολογικών χώρων που εφαρμόζουν διευρυμένο ωράριο (8π.μ. έως τις 8μ.μ), καθώς και στα μουσεία που λειτουργούν εντός αυτών, το ωράριο από 1η Σεπτεμβρίου 2021 διαμορφώνεται, λόγω σταδιακής μείωσης της διάρκειας της ημέρας, ως ακολούθως: 1η έως 15η Σεπτεμβρίου 8 π.μ.-7.30 μ.μ., 16η έως 30η Σεπτεμβρίου 8 π.μ.-7.00 μ.μ, 1η έως 15η Οκτωβρίου 8 π.μ.-6.30 μ.μ και 16η έως 31η Οκτωβρίου 8 π.μ.-6 μ.μ.», συμπληρώνει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ.

Επίσης, υπογραμμίζεται ότι η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους ανά την επικράτεια καθ' όλη τη διάρκεια της επίσκεψης, ενώ η προσέλευση των επισκεπτών επιτρέπεται έως και 20 λεπτά πριν από τη λήξη του ωραρίου.

Όλοι οι ως άνω αρχαιολογικοί χώροι, τα μνημεία και τα μουσεία παραμένουν κλειστά την Κυριακή του Πάσχα και την Πρωτομαγιά, επίσημες αργίες του κράτους. Τη Μεγάλη Παρασκευή λειτουργούν 12 το μεσημέρι-5μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας και το εκάστοτε επιδημιολογικό επίπεδο κάθε περιφερειακής ενότητας συμβουλευτείτε την επίσημη ιστοσελίδα ενημέρωσης https://covid19.gov.gr/covid-map/. Επισημαίνεται ότι όλες οι οδηγίες τελούν υπό συνεχή επαναξιολόγηση και επικαιροποίηση σύμφωνα με τα νέα δεδομένα. Αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας στη διεύθυνση https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/

